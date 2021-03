REDACCIÓN. Había estado bastante tranquilo el Instagram de Elsa Oseguera, hasta que subió en sus historias un vídeo que hizo encender la plataforma. Por el contenido del gráfico, inmediatamente sus seguidores adujeron que era una «tiradera» para Milagro Flores.

Como es del conocimiento de todos, Elsa pasa siempre activa en sus redes sociales; comparte desde recetas de cocina, hasta cuando está dándose una relajante ducha y su carisma, espontaneidad y alegría hace que sus seguidores se mantengan al pendiente de sus redes.

Elsa, pese a que reside en el extranjero, se ha convertido en una de las hondureñas más seguidas en Instagram y actualmente cuenta con más de 900 mil seguidores a los que, como ellos lo dicen «les alegra los días, con sus ocurrencias».

Sin embargo, esta vez, lo que causó fue mucha intriga y revuelo. Elsa compartió ayer en sus historias de la popular plataforma, un vídeo inédito de la aplicación Tik Tok en el que, pese a que no menciona nombres, hubo una palabra que según sus seguidores, que bastó para saber hacia quién va dirigido el contenido.

¿Qué dice el vídeo?

«Ahora que se operó no quiere que le digan plástica«, son las primeras palabras de Elsa. En el corto vídeo, la ex presentadora de HCH menciona que la persona a quien le «dedica» el vídeo era de las primeras en criticar. Recordemos que Elsa se ha realizado varias cirugías desde años atrás y no era bien visto por todos.

Milagro Flores y Elsa Oseguera laboraron juntas en HCH y para nadie es ajeno que hubo una riña entre ellas. Además, cuando la catracha residente en Estados Unidos, integraba el equipo del referido canal, recibió varias criticas de sus compañeros, por haber sido retocada por el bisturí.

Sin embargo, tiempo después, Elsa no ha sido la única; Milagro también se hizo sus retoques y recientemente hizo un vídeo en respuesta a quienes le dicen «plástica» y los llamó «hipócritas». Asimismo, expresó que si tuvieran los medios, también se operarían.

Pero, Elsa en su vídeo también menciona algo relacionado «eras tan muerta de hambre que no tenías ni para un hisopo y sacarte la cera de los oídos, ahora aguantá la presión, porque lo que no tenías, era dinero, ¡envidiosa!» De aquí las deducciones de los internautas.

Y es que, aunque Elsita no dijo nombres, como dicen por ahí «lo que se ve, no se pregunta«, pero como no hay certeza, no podemos asegurar si es una tiradera para «Mily Flow», a menos que haya respuesta por la chica de HCH.

