Doctora Elsa Palou da positivo al Covid-19, otros cuatro médicos también

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En horas de la tarde de hoy sábado, trascendió que la exministra de Salud, la doctora Elsa Palou ha sido hospitalizada en un centro médico privado debido a que se contagio de Covid-19.

Según fuentes del Hospital Escuela, Palou se encuentra estable. Es preciso mencionar que Palou se encuentra hospitalizada desde ayer viernes.

Por otra parte, también se informó el doctor, Elio Mena, jefe del Servicio de Nefrología del HE también se contagió de Covid-19; él también se encuentra hospitalizado. Además, a esta lista se suma el doctor Benjamin Fortín. Sobre este último se informó que se encuentra estable. Además, la doctora Sara Sevilla, esposa del doctor Fortín se contagió de Covid-19, se informó que a ella apenas le están comenzando los síntomas.

No obstante, la lista de galenos contagiados de Covid-19, no queda allí, pues también se informó que un pediatra del HE también se ha contagiado del mortal virus. Por otra parte, también se confirmó que el doctor, Carlos Santiago Pastelin dio positivo a Covid-19.

En ese sentido, es preciso mencionar que en total, solo el día de hoy se confirmó el contagio de seis galenos. La mayoría estables, solamente la doctora Palou hospitalizada.

Médicos que luchan contra el Covid-19 piden insumos de bioseguridad

Es preciso mencionar que el personal médico y de enfermería de Honduras han venido exigiendo que las autoridades les provean de más insumos de bioseguridad para luchar contra el Covid-19.

Por otra parte, hay que recordar, que según cifras oficiales, ya suman dos médicos que han fallecido a causa del mortal virus. A esta lista hay que añadirle a una enfermera que también falleció debido al Covid-19.

Debido a ello, el personal de salud solicita la dotación de mascarillas con un nivel de

filtrado de al menos FFP2 (o N95, según la normativa norteamericana), guantes, gafas protectoras, batas, gorras y cubiertas de zapatos.

Hay que agregar, que al menos 152 enfermeras auxiliares contraído la Covid-19 en Honduras desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, hay que recordar que el país cuando el país aún no ha llegado al pico de la enfermedad.