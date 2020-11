Por primera vez, Elsa Oseguera revela detalles sobre polémica con Quioto

REDACCIÓN.- A más de dos años de la polémica demanda que la guapa periodista hondureña, Elsa Oseguera, interpuso contra el jugador Rommel Quioto por filtrar sus fotografías íntimas en redes sociales, la dinámica comunicadora reveló, por primera vez, cómo habían pasado las cosas, y reiteró que nunca tuvo una relación con él.

«Él sabe que no puede mencionar mi nombre, si lo llega a hacer, ya sea para bien o para mal, nos vamos a Corte», inició relatando Oseguera, durante una entrevista en una radio local que se transmitió a través de redes sociales.

A renglón seguido, indicó que nunca contó esa historia, y que esa, sería la primera vez que contaba los hechos tal y cómo habían pasado en aquel entonces.

«Fue en abril, con mi segunda cirugía plástica, un aumento de senos. Un amigo me iba a acompañar a Tampa, Florida, yo vivía en Houston. A última hora, el día de la cirugía, me quedó mal, obviamente yo me enojé y no le volví a hablar».

«Esa persona (Quioto), desde 2016, a mí me molestaba, pero en 2017, yo lo paré y le insulté, pero luego me dijo que fuéramos amigos; al final platicamos, yo le conté que estaba sola y te juro que nada que ver«, continuó relatando.

Visita de Quioto

Elsa, quien se ganó aún más el cariño de los hondureños por enviar, desde Estados Unidos, al menos 15 contenedores con ayuda humanitaria para los damnificados por la depresión tropical Eta, agregó que el delantero llegó a visitarla hasta su casa en ese país del norte.

«Un día me dice: –Elsa ¿a dónde vivís?– Y yo le mandé mi dirección y le dije que cuando quisiera, me visitara- Pues él me dijo que me llevaría unos jugos porque estaba recién operada. Un día, yo estaba hablando con mi hermana por teléfono, cuando él me mandó un mensaje diciéndome –estoy afuera–, yo no lo estaba esperando, pero –que entre–, dije yo».

Luego de ello, Elsa indicó que ya la había ido a visitar un primo y ella no tuvo problema en enseñarle cómo quedó su operación. Lo mismo pasó con Quioto, según dijo la sensual catracha.

«Yo le enseñé y esa persona (Quioto) me sacó ese vídeo cuando yo todavía tenía los hilos de la cirugía, y lo sacó (en redes sociales) para hacer creer que yo tenía algo con él».

La dinámica periodista confesó que esa incómoda situación le afectó, pero aclaró que fue por el hecho que la relacionaran amorosamente con el jugador del Montreal Impact de Canadá.

«A mí me ha afectado mucho, no porque haya salido mis senos, sino porque me vinculen con amorosamente con él, ¡eso no lo soporto!», apuntó.

Finalmente, la también carismática youtuber, dijo: «te lo juro por mi papá, mi mamá y por los hijos que yo voy a tener, que jamás tuve algo con él».

