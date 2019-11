Elsa Oseguera prepara su maleta ¿retorna a Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La reconocida periodista hondureña, Elsa Oseguera, de nuevo ha dejado muy ansiosos a sus miles de seguidores en las redes sociales con anuncio.

En las últimas horas, Elsa a través de sus historias de Instagram le preparó un té levanta muertos a su novio Davis Fow, quien se encuentra muy mal de salud.

Al mismo tiempo mostró que ya está preparando sus maletas, de tal modo, abrió una maleta y comenzó a guardar zapatos, carteras, y hasta vestidos.

En la misma historia, Elsa hizo una pregunta: ¿adonde va esta maleta, a Estados Unidos o Honduras?.

De esa forma ha dejado a sus fans con la duda si es que solo estaba preparando algunos regalitos para enviarlos a Honduras o si ya tiene la fecha de su esperado viaje.

Desde hace unos meses atrás, Elsa descontroló sus redes sociales al anunciar que este año 2019 ella estaría de regreso a Honduras y en ese momento dijo que estaba muy ansiosa de tocar suelo catracho para confirmar si es verdad la crisis social, económica y política que informan los medios de comunicación.

Elsa Oseguera sin duda es una reconocida periodista hondureña que reside en Estados Unidos y aun así pasa informándose del diario vivir de su tierra natal.

Se espera que muy pronto aclare si ya prepara las maletas para venir a Honduras o de que se trataba la preparación de ese equipaje.

