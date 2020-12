Tras masiva colecta para damnificados, Elsa Oseguera pasará su cumpleaños sola; ¿Por qué?

REDACCIÓN. La carismática periodista catracha Elsa Oseguera arriba este día a sus 28 años de edad, y en ese sentido, ha compartido en sus redes sociales una serie de fotografías y videos celebrando su natalicio.

Pero este año lo pasará sola, ya que su pareja, Davis Flow, se encuentra en Honduras dejando los contenedores de ayuda humanitaria para los afectados en el Valle de Sula por Eta e Iota.

Como es de su conocimiento, Elsa, en conjunto con su novio y otros catrachos, hizo una masiva colecta de ropa, víveres, medicinas y otros implementos. Juntos llenaron 15 contenedores.

Hace pocas semanas Elsa se acababa de mudar a Miami, Florida, pero la mayoría del tiempo que lleva en Estados Unidos la vivió en Texas y es en ese estado donde ella tiene más amistades.

Un reto pasar su cumpleaños sola

Elsa describió en sus redes sociales que es un verdadero reto pasar su cumpleaños número 28 así, completamente sola. Pero, ha impulsado a sus seguidores a que no se pongan tristes si les toca pasar por la misma situación.

En un video publicado en historia en Instagram por ella menciona “No, mi gente, recuerden que Davis anda en Honduras y yo voy a pasar mi cumpleaños sola”.

Según Oseguera, por sí misma puede hacer cosas bonitas por su cumpleaños. No hay que deprimirse por no estar con nadie, no hay que esperanzarse a que otros hagan algo, dijo.

Cabe señalar que en los últimos días Elsa se ha ganado el corazón y respeto de muchos compatriotas, tras mostrar su apoyo y solidaridad con el país que la vio nacer. Actualmente su novio se encuentra en el país asegurándose que toda la ayuda llegue a manos de los necesitados.

