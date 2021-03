REDACCIÓN. La periodista Elsa Oseguera confesó a través de una entrevista que se someterá al quirófano tras arrepentirse de una cirugía que se realizó.

En ese sentido, la hondureña residente en los Estados Unidos manifestó que no estaba a gusto con un procedimiento quirúrgico que se realizó en su cuerpo, Sin embargo, no reveló de qué se trata. “Me voy a quitar algo, solo eso les digo”, dijo entre risas.

Seguidamente, admitió que desde los 19 años ha pasado por varias cirugías con fines estéticos, razón por la que muchos se burlaron de ella durante su adolescencia. “En el colegio se burlaban de mí. Si de mí nunca se hubieran burlado, yo no me hubiera enterado que me hacían falta pechos. Es la gente la que te mete el complejo”, expresó.

De igual forma, envió un mensaje a todas las personas que alguna vez criticaron su físico. “Les diría muchas gracias, porque ahora soy una persona que ha avanzado y ha aprendido mucho de la vida. Que ahora estoy mucho mejor económicamente, físicamente y en todos aspectos, ahora soy mejor”, señaló.

Reconocimiento

El pasado 04 de marzo, la periodista Elsa Oseguera recibió un reconocimiento por parte de la Comunidad Hondureña en Estados Unidos por su ayuda brindada durante las tormentas Eta e Iota.

Oseguera, junto su pareja sentimental, el rapero Davis Flow, utilizó su influencia en redes sociales para convocar a hondureños que radican en Estados Unidos, principalmente en Texas, para recolectar víveres para los damnificados.

Además, la comunidad de hondureños le retribuyen su ejemplo de mujer por su gesto humanitario. De igual manera aseguran sentirse orgullosos por su disposición y trabajo.

“Por el mérito a su liderazgo, labor, compromiso abnegación y vocación humanitaria. Por lograr la recolecta de víveres histórica en Estados Unidos para los damnificados en Honduras por los huracanes Eta e Iota”, reza la placa.

La pareja envió un total de 15 contenedores con ayuda para todos los hondureños afectados por las tormentas

“Uno hermoso y emotivo reconocimiento por Comunidad Hondureña. Hay cosas que solo una vez en la vida pasan, gracias a Dios y a todos los hondureños hermanos de otras nacionalidades que dijeron presente. Si dios nos dio la oportunidad no podemos olvidarnos de nuestros hermanos que quedaron atrás”, escribió Oseguera en su Instagram.

