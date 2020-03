Elmer Güity se despidió de Olimpia: «Agradecido por todo; aguante el albo»

REDACCIÓN. El lateral izquierdo, Elmer Güity, se despidió del Club Olimpia por medio de un mensaje en redes sociales un día después de conocer la postura del entrenador albo, Pedro Troglio.

Y es que el estratega Campeonísimo con el albo confirmó que las posibilidades de que Elmer vuelva siquiera a entrenarse con el primer equipo son casi nulas. «Güity no pertenece al grupo, está con las reservas desde hace un mes atrás, ya fue dejado de lado. No es castigo, he tomado una decisión que no lo voy a utilizar», remarcó Troglio antes de viajar a El Progreso.

Resignado, el tres merengue decidió hacerse a un lado tras interpretar que sus posibilidades de volver a vestir la camisa del club quedaron en el olvido.

El mensaje de Elmer Güity

«Agradecido por ser parte o de haber sido parte de una gran institución desde el 2013. Solo queda decir muchas gracias por todo, lindos y malos momentos. Pero esto es fútbol. Ojalá se logren los objetivos trazados tanto nacional como internacional. Aguante el albo», posteó en originario de Balfate, Colón.

El jugador de 23 años de edad, debutó en 2015 con la camiseta del albo. Luego fue cedido en 2017 al Juticalpa cuando el canechero aún era de primera división. Tuvo un gran campeonato y regresó a la entidad capitalina en 2018.