Ella es Abigail Arteaga, la abogada que flechó a Michael Perelló

SAN PEDRO SULA.– Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, este es el caso del segundo portero del Real España, Michael Alexandrú Perelló, quien quedó flechado por Abigail Arteaga, la abogada que es unos cuantos años mayor que él, pero quien lo ha apoyado desde sus inicios en el fútbol hondureño.

Abi y Michael se conocieron cuando el portero estaba en las reservas del Platense de Puerto Cortés, mientras la joven se encontraba prácticamente terminando su carrera universitaria.

Y es que aunque se conocieron en el 2015 cuando el portero era parte de la selección Sub-17 que viajó al Mundial de Chile 2015, terminaron siendo novios hasta hace más de dos años, cuando el arquero llegó a las fila de Marathón.

Tanto Abigail como Michael han sido conservadores y es que ellos han optado por esperar a tener relaciones íntimas hasta que se casen; algo que se ha propagado entre sus compañeros y amigos, ya que en ocasiones se han burlado de ellos llamándolos “virulos”.

Día de la Mujer: Estas son las atletas hondureñas que han destacado

Una familia religiosa

Sin embargo, ellos siguen al pie de la lucha en cumplir su deseo, y ese es contraer matrimonio en el momento que Dios disponga, y es que ambos son religiosos y asisten a la iglesia Mi Shalom de San Pedro Sula, junto a la familia de Abigail.

Entre los datos más destacados de la joven, ha sido el nivel de estudios que ha sacado ya que se graduó de la carrera de Derecho en el 2017; sacando en el 2019 la Maestría en Recursos Humanos.

Cabe mencionar que este 2020 ha iniciado sus estudios en la Educación Superior y lo ha hecho al lado de su hermana mayor, Delmy Suyapa Arteaga.

El mensaje de Michael Perelló a su pareja en este Día de la Mujer

Nos pusimos en contacto con el arquero que destacó en las semifinales de la Copa Premier Centroamericana, con Real España, equipo que quedó campeón de esa competencia.

Por su parte, el futbolista de 21 años hablo sobre la importancia de su pareja en su vida: “Ella es una estrella que brilla con luz propia, ella no es la novia de un jugador, ella es abogada, Máster con diplomado; y si nos llegásemos a dejar, ella seguiría siendo Abigail Arteaga. Tengo la dicha de que se fijó y quiera una vida conmigo”, inició diciendo Perelló a Cronómetro.

Agregando que: “Mucha gente es soberbia por ser pareja de alguien reconocido, miran a la gente de menos solo por ser la pareja de alguien famoso, pero al alejarse de esa persona solo quedan en recuerdos; ella no, ella brilla con su luz propia la cual es la que me enamora cada día”, lanzó.

Asimismo, describió algunos de los detalles que lo enamoraron de Abi, como sus sobrinos Sofía y Henry David le llaman.

“Es una persona luchadora, humilde, sencilla, representa para mí una futura esposa; la futura madre de mis hijos. De aquí en adelante ella representa una vida entera que si Dios lo permite podamos estar juntos no hasta que la muerte nos separe, sino hasta que la muerte nos vuelva a unir”, mencionó.

Y siguió: “En mi vida he pasado por cosas dolorosas, golpes fuertes; yo sé que ella es la bendición que Diosito me mando como forma de demostrar que a pesar de mis caídas y golpes fuertes. Siempre estuvo pendiente de mí y de mandarme todo aquello que en una vez le pedí en una mujer; ella es mi complemento, no hay lugar a dudas que el afortunado en esta relación soy yo”, cerró el cancerbero.