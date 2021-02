Doctor Velásquez en CNN asegura que Keyla dijo: «Yo me voy a colgar con mi suéter»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de varios días de estar en el anonimato, el doctor Edgar José Velásquez Orellana, quien fue detenido junto a la universitaria Keyla Martínez en La Esperanza, Intibucá, rompió el silencio la noche de este jueves en el programa Conclusiones que dirige el periodista Fernando del Rincón en el canal CNN en Español.

En su comparecencia, Velásquez relató los últimos instantes en que vio con vida a la joven universitaria.

«Nosotros tratamos de calmarla porque estaba llorando. Comenzamos a hablar con ella, le pedí que nos cantara. Ella cantó Amor eterno y Navidad sin ti, pero de repente dijo yo me quiero morir. Yo me voy a colgar con mi suéter. Le comenzamos a decir que no dijera eso. Yo le dije, licenciada las palabras tienen poder, ya vamos a salir de acá, no diga esas cosas. Luego que dijo eso pasaron (de) tres 3 a 5 minutos y ella no volvió a contestar», relató el galeno.

«Cuando vimos que Keyla no respondía y que estaba ese silencio comenzamos a gritar para que vinieran a ver a la muchacha, para ver qué pasaba. A los diez minutos llegó un policía con una linterna, iluminó la celda de Keyla y se fue rápidamente a traer 4 personas más. Abrieron la celda y sacaron a Keyla inconsciente», estableció.

No dejaron que la revisara

Asimismo, dijo que él como médico les pidió que lo dejaran revisarla para tomar sus signos vitales, pero que los oficiales hicieron caso omiso.

«A mí me duele mucho lo que pasó con Keyla, pero quiero que sepan que yo también soy una víctima y para poder declarar aquí pedí consentimiento de la familia. Todos estamos de luto», aseguró.

El testigo clave en el homicidio de Keyla Martínez dijo además que una vez que se llevaron a su amiga de la posta policial, no volvió a saber nada de ella, hasta el domingo -7 de febrero- a las 6:00 a.m. A esa hora le notificaron que había muerto.

«Volví a saber de Keyla hasta las 6:00 a.m. que llegaron a pedirme la identidad para dar declaración y sólo me dijeron ‘su amiga está muerta’. Yo no lo podía creer, a las 7:00 a.m. me dejaron en libertad», relató.

Doctor asegura que le negaron llamadas

El médico, Edgar José, señaló que en varias ocasiones les solicitó a los policías realizar una llamada, sin embargo, se la negaron.

«Solicité en tres ocasiones hacer una llamada y no me dejaron en ningún momento, me metieron en una celda con 10 personas más, a mis 40 años nunca había pasado por eso», contó el doctor que detuvieron junto a Keyla.

