Eliud Girón: Gobierno fue estafado con hospitales móviles y debe decirlo al pueblo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El médico, Marco Eliud Girón, recomendó al Gobierno que debe decirle la verdad al pueblo hondureño, sobre la estafa con los hospitales móviles.

Los hospitales han generado controversia en el país, pues todavía ninguno se ha puesto en funcionamiento. Y además, no están equipados con los implementos médicos para atender a los pacientes con COVID-19.

Opinión de Marco Eliud Girón

El galeno cuestionó que los hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) «son de guerra que se utilizan en medio oriente». En países como Irán, Irak y Afganistán.

Además, mencionó que estos están diseñados para ser construidos en tres días en cualquier país. Pero, que en el caso de Honduras, se han tardado tres meses y todavía no los han entregado.

El profesional de la salud, señaló que las Fuerzas Armadas (FFAA) se habían hecho cargo de los hospitales móviles sin tener experiencia alguna. Por lo que se han encontrado con un «rompecabezas» y no encuentran cómo colocar las piezas.

Equipo en los hospitales

Marco Eliud Girón mencionó lo siguiente: “Toda la gente sabe que vino equipo en desuso, entonces, lo que puede hacer el Gobierno, es decirle la verdad al pueblo, que nos estafaron, no son hospitales móviles y que mejor vamos a fortalecer a los centros asistenciales del país y abrir más camas en el Seguro Social, para de esa forma, no esperar algo que no existe y al parecer no habrá”.

Además destacó que los hospitales móviles con «goteras», no llegan ni a centros de triaje. También dijo que son «contenedores picados». Pues el pueblo hondureño ha podido observar el estado en que estos llegaron al país.

Otros profesionales de la salud, han cuestionado el «pésimo estado» de los hospitales móviles y también han manifestado que no son los adecuados para tratar pacientes con COVID-19.

La junta interventora de Invest-H, comunicó este miércoles que los otros dos hospitales móviles que partieron de Turquía, llegarán al país la última semana de septiembre. Se informó que fueron revisados por una delegación enviada al país, para revisar el estado de los mismos.

