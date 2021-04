REDACCIÓN. Si estás buscando bajar de peso o modelar tu cuerpo, seguramente sabes bien que hay algunas zonas donde resulta realmente difícil eliminar la grasa acumulada. Una de ellas es la espalda, donde se forman las tan molestas llantitas.

¿Cómo deshacerse de los rollitos en la espalda? El ejercicio es importante, claro, especialmente aquellos que trabajan los músculos laterales. Pero no es suficiente. Si realmente quieres eliminar las llantitas de tu espalda es súper importante que complementes cualquier actividad que hagas con una dieta especial. Esto no solo ayudará a eliminar los rollitos, sino también a mantenerte en un peso saludable y a sumar hábitos más positivos en tu vida.

Aquí unos tips

Desayuna huevo

El desayuno es la comida más importante del día, puesto que es la que nos provee toda la energía que necesitaremos para poder funcionar apropiadamente. Por eso, jamás es sano que te saltes este alimento, ya que de lo contrario te sentirás cansado y tendrás impulsos de querer asaltar el refrigerador no sólo por las noches, sino durante el día entero.

¿Y por qué huevo?

Los huevos ayudan a adelgazar, ya que te llenan 2 veces más rápido que la avena o el pan, por lo que reducen la sensación de hambre y antojos. Además de que te brindan las calorías necesarias para las 24 horas. Otro punto a su favor, es que te proporcionan proteínas, por lo que es fantástico si quieres desarrollar músculos.

Dile NO a los alimentos “seductores”

Es natural que consigas productos deliciosos y ricos en grasa en los supermercados, pero lo mejor es decirle NO a esos alimentos. De esa manera no deberás poner a prueba tu fuerza de voluntad, puesto que no tendrás golosinas ni chuches de qué antojarte por las noches.

Con esto no estamos diciendo que no comas algún postre o dulce. Puedes hacerlo de vez en cuando, sin embargo, al no tenerlos en casa, tu tentación será menor y su consumo reducirá así como la grasa de tu cuerpo. Y si te provoca algo, prueba una opción más saludable, como una ensalada de fruta.

Evitando esas comidas llenas en carbohidratos rápidos, perderás los impulsos de querer buscar aperitivos nocturnos.

Evita las calorías vacías

¿Dónde están esas calorías vacías? En la comida frita, comida rápida, gaseosas, ensaladas grasosas, panecillos y hasta en el alcohol.

Existen muchos platillos deliciosos y saludables que puedes hacer desde casa. Tan sólo basta con hacer una pequeña indagación por Internet para hallarlos.

Reduce la cantidad de sal

Esto será una bomba para muchos: la sal y las especias te hacen sentir más hambre. ¡Así es! Por lo que terminas comiendo más de lo necesario. Además, el consumo excesivo de sal puede ocasionar serios problemas de salud.

Haz ejercicio

Hacer alguna actividad física diariamente es fabuloso para el cuerpo. Además que te brinda energía y hace que liberes todo el estrés que llevas dentro -todos sabemos que el estrés engorda-, también hace que quemes calorías a lo loco.

Tómate 30-60 minutos diarios para realizar alguna actividad y notarás grandes cambios.

Puedes comenzar con caminatas matutinas o puedes inscribirte en algún gimnasio para ejercitarte con las máquinas.

No obstante, siempre ten en cuenta la resistencia y capacidad de tu cuerpo, sube poco a poco la intensidad de los ejercicios para adaptarte a ellos.

