REDACCIÓN. La hondureña María José Alvarado, más conocida como «Mache», fue eliminada el domingo pasado del reality show de Univisión «Mira Quién Baila».

La compatriota estuvo apenas en dos ediciones de dicho programa, luego que los jueces Dayanara Torres, Casper Smart y Paty Manterola consideraran que ella debía ser la primera eliminada.

Seguidores reaccionan molestos

«Injusta», así calificaron muchos la eliminación de Maria José que generó una ola de críticas y quejas que salpicó al jurado.

“¿En serio? Este jurado está muy mal. María José baila mejor que muchos de los concursantes que quedan”, expresó un fan en redes sociales.

“No es justo María José sí baila bien hubieran sacado a Tony que no puede bailar”, agregó una seguidora.

“¡Qué horror! No me gusta cómo están calificando los jueces. No merecía irse”, manifestó un seguidor en uno de los muchos comentarios en redes sociales.

El malestar del público por su eliminación salpicó a los jueces, quienes también recibieron en sus respectivos perfiles de Instagram duras críticas por su trabajo, especialmente Patricia Manterola, quien fue la encargada de comunicar la eliminación de la hondureña.

La actriz y cantante no dudó en hacer frente a la avalancha de críticas, dejando claro que, aunque a ella le tocó dar el resultado, «yo no tengo el poder de eliminar a nadie».

«Es una votación entre todos y en esta temporada nos pidieron que se analizaran 4 cosas: baile, dominio, emociones y evolución», explicó la intérprete mexicana de 48 años.

Mache agradece

Desbordada por tantas muestras de cariño, Mache no tardó en agradecer el apoyo del público a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el siguiente mensaje:

«Contenta y feliz de ser su ganadora. Gracias Juan Carlos Nicot (su bailarín) por haberme ayudado tanto en este baile que la verdad nunca tuve en mente bailar esta semana. Así como lo dije, tengo tantos pensamientos en mi mente que no he podido llegar a decir. Pero lo que hoy me importa son ustedes, ustedes que me ven en la casa, ustedes que vieron todo. Gracias desde el fondo de mi corazón por tantas palabras reales, tanto apoyo y amor que recibo de ustedes hoy, mañana y toda la vida #TeamMariajose hasta el final», escribió la también nutricionista.

