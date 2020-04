Elías Nazar: “No es capricho que pidamos la cancelación del torneo”

EL PROGRESO.- Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, equipo de la Primera División de Honduras habló acerca del momento que vive el club como la LINA como tal, debido a la crisis del Coronavirus.

“Tenemos que ser solidarios con el pueblo hondureño que atraviesa momentos complicados. En lo deportivo resulta difícil porque hace dos meses estamos parados, tratamos de estar en comunicación con los futbolistas y ayudarles en la parte financiera”, inició diciendo el directivo.

Por su parte, también defendió la posición de su club y del Platense, Real Sociedad y Vida que han pedido a la directiva de la Liga Nacional, suspender el torneo.

“Nuestra posición es que la situación inédita que vivimos hace imposible que el torneo se pueda reanudar por los problemas económicos. No hay patrocinios, no habrá gente en los estadios, pero sobre toda las cosas por el respeto a la vida de los futbolistas, tenemos que protegerlos”.

Agregando que: “Lo mejor es tomar decisiones inmediatas y empezar a pensar cómo reanudar el fútbol en el futuro. Hay gente que cree que es un capricho que cuatro equipos pidamos la cancelación del campeonato y no es así; es imposible en la parte financiera, lo que no queremos es seguir endeudándonos”, mencionó Nazar.

No hubo respuesta de la Liga Nacional

Elías, aseguró que la Liga Nacional no había dado una respuesta a la petición que hicieron los cuatro clubes.

“No tenemos comunicación de la Liga Nacional sobre la petición que hicimos, no sabemos nada, no tenemos respuesta, no sabemos cómo se están tomando las determinaciones, deben tomarnos en cuenta a todos los clubes”, contó.

“No sé cuál es la idea de terminar un torneo jugando cada dos días, no lo entiendo. De nada sirve jugar una pentagonal a puertas cerradas”, cerró Elías Nazar.

Futbolista argentino pide ayuda para salir de Nicaragua