REDACCIÓN. Dos elefantes fueron fotografiados profundamente dormidos después de emborracharse con whisky de maíz en una granja china.

Fue un policía coservacionista el que compartió la curiosa historia. En un tuit explicó que un grupo de 14 elefantes irrumpió en una aldea en la provincia de Yunnan buscando maíz y otros alimentos, pero que terminaron bebiéndose 30 kilos de whisky de maíz, y acto seguido dos de los animales se quedaron traspuestos.

Al parecer, los elefantes son animales a los que les gusta emborracharse. Los paquidermos africanos buscan árboles de marula, de las que beben de sus dulces frutas hasta saciarse para disfrutar de los efectos embriagadores del zumo ligeramente fermentado, e incluso, se ponen agresivos después de haberlo tomado, según relata BBC.

