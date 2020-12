El «viacrucis» del Choco Lozano: «Dar positivo en un país que no es el tuyo es peor»

ESPAÑA.- El delantero del Cádiz y seleccionado de Honduras, «Choco» Lozano, ya se encuentra listo para el próximo partido del equipo cadista, el cual será ante el Celta de Vigo como visitante.

Lozano se debió quedar en el banco de suplentes en el partido de la pasada fecha ante el Barcelona debido a que al dar negativo no tuvo tiempo para realizar ninguna sesión de entrenamiento. En ese partido el «Submarino Amarillo» venció al conjunto de Messi dos goles a uno.

«Ya quedó atrás gracias a Dios, aunque tuvimos un susto hace poco pero fue un falso positivo».

“Un poco de rabia sí que da no jugar, porque todos queremos hacerlo, pero al final estamos todos para apoyarnos”, expresó Lozano en una entrevista a Deportes Cope.

El «trago amargo» del coronavirus del Choco Lozano

Lozano venía jugando regularmente con destacadas participaciones en cada minuto disputado, pero el viaje para integrarse a la Selección de Honduras donde se contagió del coronavirus, cortó su progresión.

«Fueron días complicados lejos de la familia. Dar positivo en un país que no es el tuyo es peor, pero al final te toca».

«Había momentos en lo que me sentía muy bien y sin síntomas pero no podía salir de la habitación porque podía contagiar. Hay que ser consciente de que esto es muy serio y me tenía que quedar en la habitación».

En cuanto a su rutina diaria y a la manera en la que trataba de no perder la forma reconoce que:

«Es difícil porque en una habitación no hay espacio para más allá de flexiones y abdominales. Eso al final pasa factura cuando he vuelto, sobre todo a nivel pulmonar».

