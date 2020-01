El triste presente de Delonte West, ex-jugador de la NBA

ESTADOS UNIDOS.- Delonte West, exjugador de baloncesto ha dado nuevamente de qué hablar, ya que desde su salida de la NBA muchos lo han visto en las calles vagando como si no tuviera hogar.

En Redes Sociales ha aparecido un vídeo en el que está sin camiseta, esposado y fuera de sí tras ser golpeado en mitad de la calle.

Antes las fuertes imágenes, usuarios se acercaron a Delonte después de ser golpeado para saber que había pasado

«No me importa un carajo», fueron las únicas palabras que se le pudieron entender al ex compañero de Lebron James en los Cavaliers.

Holy shit. This is actually former NBA player Delonte West.

This is sad man. Get this guy some help please. pic.twitter.com/UN4GLMPNKo

— Savage Boston Sports 🇺🇸🍀❄️☃️ (@SavageBoston) January 21, 2020