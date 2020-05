El Top 5 mejores boxeadores hecho por Mike Tyson

“Perder peso le puede afectar a su pegada. Si algo va bien, ¿para qué cambiarlo? En la primera pelea, Ruiz presionó tan rápido a Joshua que éste no se podía anticipar, ahora no lo veo de la misma forma. No digo que esté mal pero su fórmula era buena, no lo entiendo”, dijo Mike Tyson en su momento.

Finalmente Mike Tyson lamentó que hoy en día los grandes boxeadores no puedan enfrentarse entre sí como sucedía hace unos años; pues hay demasiados intereses que afectan en gran medida este hecho y privan de un buen espectáculo a los aficionados.

“Es muy político ahora. Por eso creo que en los próximos dos meses, más o menos, descubrirás que hay algunos jugadores nuevos en el juego y que se volverá realmente serio el boxeo. Hay intereses de todo tipo que privan buenas peleas”, sentencio Mike Tyson.

