El Real Madrid no pierde el ritmo y vuelve a ganar en la Liga

España.- El Real Madrid reafirma su gran momento futbolístico tras ganar 1-3 en su visita al Eibar en compromiso correspondiente a la jornada 14 de Liga.

Con goles de Benzema, Modric y Lucas Vásquez, el Real Madrid gana y empata al Atlético de Madrid con 29 puntos en el primer lugar de la tabla. Sin embargo, los “Colchoneros” tienen dos partidos pendientes con respecto a los merengues.

Acciones del partido

El Real Madrid comenzó buscando el partido y al minuto seis, Rodrigo picaba la pelota para dar un pase magistral a Benzema que ante el achique del guardameta marcó el 0-1 del partido.

El delantero francés iba ser el artífice del 0-2, luego de robar una pelota en la banda derecha, mandó un centro raso atrás de los centrales para que Luka Modric le metiera todo el cajón a la pelota y se aumentara la ventaja.

A pesar de ir abajo en el marcador, el Eibar no se iba a rendir y al 28′ Kike nos iba regalar el gol del partido. Tras una terrible pérdida de balón en la salida del Madrid, Kike recibió en la banda derecha y desde fuera del área le pegó a la pelota con conva impresionante y se coló en el ángulo superior izquierdo defendido por Courtouis.

Desde ese momento los locales apostaron por el balón largo para saltar las líneas y provocar un mano a mano de sus delanteros con los centrales del Real Madrid.

El partido se volvió de ida y vuelta, cada vez que uno de los equipos tenía la pelota terminaba siendo una jugada de peligro.

El Eibar atacaba de todas las formas, sin embargo no podía encontrar la paridad del encuentro. Al 80′ llegaría un centro que el delantero Yoshinori Muto cabeceó y la pelota pegó en el brazo de Sergio Ramos quien no tuvo tiempo de reacción debido a lo cerca de la jugada. No obstante, gracias a la intervención del VAR la jugada no fue sancionada como falta penal.

Al 91′ Lucas Vásquez iba aprovechar que la defensa del Eibar estaba mal parada, se escapó por la banda derecha, filtró Benzema para que que definiera suave y abajo para el 1-3 definitivo.

Alineaciones del Eibar vs Real Madrid

SD Eibar: Marko Dmitrovic, Alejandro Pozo, Anaitz Arbilla, Pedro Bigas, Kevin Rodrigues, Takashi Inui, Edu Expósito, Pape Diop, Bryan Gil , Yoshinori Muto y Kike García

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Rafael Varane, Sergio Ramos, Fernand Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Lucas Vázquez, Karim Benzema y Rodrygo

Te puede interesar: Ousmane Dembélé vuelve a entrenar con el Barcelona