El PSG no renuncia y ofrece millonaria suma a Sergio Ramos 

ESPAÑA.- Los rumores acerca de la salida de Sergio Ramos al final de la temporada 2020-2021 vuelven a verse alimentados luego de una posible oferta del PSG.

El club parisino estaría dispuesto a ofrecer a Ramos un contrato de 14 millones de euros anuales por los próximos tres años. Cifra aproximada que el defensor solicita al Real Madrid para quedarse en el equipo.

El medio Onda Cero, España, afirmó esta mañana que el PSG sí le dará a Sergio Ramos lo que el Madrid se niega; los merengues ofrecen dos años de contrato a su capitán más una rebaja salarial del 10%.

A la cifra que ofrece el club parisino se le suma la propuesta de formar un equipo galáctico en la Ligue 1, pues el PSG estaría intentando unir a Lionel Messi, Sergio Ramos (ambos llegarían gratis este verano) Neymar y Mbappe.

Todo esto con la intención de conseguir la primera Champions, misma que estuvo cerca de lograr la temporada pasada al llegar a la final que posteriormente perdió ante el Bayern Múnich 1-0.

No obstante, la llegada del capitán merengue sigue en el aire, pues según informaciones del mismo diario, el jugador y el presidente no se han sentado a hablar personalmente acerca de una posible renovación; tratándose de Florentino Pérez no será una sorpresa que Ramos se termine quedando en el equipo.

Te puede interesar: OFICIAL: Chelsea despide a Frank Lampard y buscará nuevo entrenador

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ