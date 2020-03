El Progreso se adelanta y pide medicina a Cuba para tratar Covid-19

YORO, HONDURAS. El alcalde de El Progreso, Alexander López, confirmó este viernes que la Municipalidad solicitó al Gobierno de Cuba 2,500 unidades de Interferón Alfa 2B Humano y capacitaciones virtuales para que los médicos sepan cómo aplicarlo y tratar el Covid-19, pese a que todavía no hay casos sospechosos o confirmados en esa ciudad.

«Dios quiera que no lo vayamos a ocupar, pero tenemos que estar preparados», fueron las palabras del edil de la ciudad. Cabe señalar que esta solicitud no se trata de donación, sino de una «financiación del Gobierno municipal», dijo.

El alcalde progreseño reveló que la solicitud del medicamente se hizo a través del embajador de Cuba Franciso Emilio Delgado, y que este ya contestó diciéndodole que la misma ya está en proceso.

«Ha contestado la embajada y ya está en trámite. Esta se envió ayer y le estamos dandoo seguimiento a la misma», afirmó.

Más acciones antiCovid-19 en El Progreso

Por otro lado, el alcalde mencionó que el Hospital General de El Progreso ya está donato con todo el equipo de bioseguridad y médico necesario para combatir el Covid-19 cuando el primer caso aparezca.

«La directora del hospital y la directora municipal de Salud recibieron guantes, mascarillas, gafas especiales», aseguró el alcalde.

Asimismo, mencionó que en las próximas horas llegarán 14 equipos de fumigación, con bombas industriales, para rociar a los automóviles que circulen por la ciudad de El Progreso y entren o deban salir por alguna necesidad especial. También se fumigarán farmacias, bancos, supermercados y parques.

«En El Progreso todavía no tenemos un caso, pero eso no significa que debemos estar confiados. Por eso duplicamos las acciones y trabajando 24/7 con el Centro de Operaciones de Emergencia. ¡Por favor, no salgamos de nuestras casas!», cerró el alcalde.

24 casos confirmados en Honduras

Honduras ya resgistra 24 casos de Covid-19 en el territorio nacional. Tan solo ayer se confirmaron 12 nuevos.

En ese sentido, los casos nuevos se registra siete en Francisco Morazán:

Mujer de 15 años de edad, de Tegucigalpa. Mujer de 59 años, de Tegucigalpa. Hombre de 20 años, de Tegucigalpa. Mujer de 27 años de Tegucigalpa. Mujer de 25 años Tegucigalpa. Mujer de 15 años de Tegucigalpa. Mujer 17 años procedente de Tegucigalpa.

Y otros cinco en Cortés:

Mujer de 68 años procedente de Puerto Cortés. Hombre de 34 años, de la ciudad de San Pedro Sula. Hombre de 28 años, de San Pedro Sula. Hombre 34 años, de San Pedro Sula. Hombre de 75 años, de San Pedro Sula.

