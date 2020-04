El Presidente, la serie que fue inspirada en el FIFA Gate

El Presidente es una historia que fue basada en el escándalo de corrupción que la prensa internacional denominó como FIFA Gate en 2015; cuando las maniobras turbias de los dirigentes de la entidad mundial tomaron público conocimiento.

En el marco de diferentes ciudades a lo largo de todo el territorio latinoamericano, estadounidense y europeo. La serie explora el escándalo deportivo que conmocionó al mundo a través de la vida de Sergio Jadue; el presidente de un pequeño club de Chile que pasó de ser un desconocido a un manipulador nato en la conspiración de sobornos por más de 150 millones de dólares.

El producto de Amazon Prime Video cuenta con ocho capítulos de una hora, y entre sus protagonistas se destacan las presencias de Karla Souza (How to Get Away with Murder); Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian).

Además, la serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y Armando Bo (Birdman); quien también es uno de los productores ejecutivos.

Caso FIFA Gate

En los últimos días, el FIFA Gate ha sumado un nuevo capítulo en los tribunales de Brooklyn, donde la fiscalía publicó nuevas denuncias vinculadas a la causa que estalló en 2015 y desnudó los oscuros manejos que existían dentro de la Casa Madre del fútbol mundial.

En esta ocasión, por primera vez se apunta formalmente al pago de sobornos por parte de dos países: Rusia y Qatar.

Según reveló el periodista especializado Ken Bensinger, fueron dirigentes latinoamericanos los que recibieron millones de dólares para votar a estas dos naciones como sedes de los Mundiales de 2018 y 2022.

En el marco del escándalo FIFA, que estalló en 2015, el gobierno estadounidense ha acusado a un total de 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos; y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.

De los 45 acusados, cinco han fallecido

Un total de 22 se declararon culpables, y de ellos sólo seis han sido sentenciados. Una docena aún están en sus países; donde fueron procesados por la justicia local o están en libertad mientras combaten la extradición.

Solo fueron a juicio tres jerarcas que se declararon inocentes. El ex jefe del fútbol brasileño José Maria Marín y el ex jefe de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout; fueron hallados culpables y condenados a penas de cárcel. El ex jefe del fútbol peruano Manuel Burga fue absuelto.

