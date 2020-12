El predominio de Nike en el deporte y el oscuro origen de su eslogan

ESTADOS UNIDOS.- El deporte y la industria de la moda, están íntimamente relacionados por las repercusiones en ventas que generan los atletas más destacados.

Es así como las grandes marcas de ropa y calzado, firman cada año, lucrativos contratos con reconocidas figuras de diferentes disciplinas deportivas.

Nike, por ejemplo, tiene una alianza comercial estratégica desde hace años con la leyenda de la NBA (Michael Jordan), además de patrocinar a 15 de los 30 deportistas mejor pagados del 2020 según la revista ‘Forbes’.

Nombres como LeBron James, el golfista Tiger Woods, los mariscales Russell Wilson y Aaron Rodgers, así como futbolistas con el calibre de Neymar o Cristiano Ronaldo, figuran entre las firmas que Nike representa y viste en la actualidad.

De hecho, el año anterior este gigante estadounidense invirtió 3,753 millones de dólares en acciones ligadas con el deporte, entre patrocinios, publicidad, y presentaciones de sus nuevos productos. Sin duda, una marca que ha sabido consolidarse en el rubro desde su fundación en 1968 por Phil Knight.

Nike y un eslogan para morirse

Si bien el nombre de la marca está inspirado en la diosa griega de la Victoria, «Nike», su famoso eslogan, just do it (sólo hazlo), tiene un trasfondo mucho más siniestro y desconocido por muchos.

Según lo revelado hace algún tiempo por Dan Wieden, artífice del eslogan y cofundador de la agencia publicitaria Wieden and Kennedy, encontró su Inspiración en las últimas palabras del asesino estadounidense Gary Gilmore, condenado a pena de muerte en 1977 luego que las autoridades lo encontraron culpable de un doble homicidio.

Como acción previa a su ejecución, Gilmore dijo a sus verdugos: Let’s do it,(vamos a hacerlo). Esta frase fue tomada y alterada en una palabra por Wieden, dando forma al slogan para encabezar la campaña que Nike le había solicitado.

La enigmática frase vio la luz pública por primera vez en un comercial de televisión, pese a la renuencia inicial de Phil Knight.

El propietario de Nike se mostraba reservado a la idea de que la marca pudiese contar con un eslogan para promoverse en el mercado, probando que hasta un visionario como él puede equivocarse.

No está de sobra resaltar las repercusiones que las palabras “just do it” han tenido a través del tiempo. La frase se convirtió en el famoso eslogan de una firma norteamericana que ha plasmado su huella entre los consumidores, que frecuentan comprar ropa y calzado deportivo de sus estrellas favoritas.

