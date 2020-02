El pedido de Ever Alvarado al Olimpia: “Ganan ese partido por mi”

TEGUCIGALPA.- El capitán de Olimpia, Ever Alvarado, fue operado exitosamente en una intervención quirúrgica que duró al menos cinco horas. Ahora el lateral izquierdo está listo para su recuperación de rotura d eligamentos, que durará de seis a nueves meses.

Asimismo, tras salir de una larga operación el jugador de la “Pimpa” está muy positivo y hasta le pidió al equipo dirigido por Pedro Troglio clasificar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Concacaf “por él”.

«Gracias a Dios ya salimos de la operación, contento porque ya está todo bien y solo queda la recuperación», inició diciendo Alvarado.

Además aseguró que ahora «se viene lo más importante. Depende mucho de mí”, mencionó el jugador. Agregando que: «sabemos que estas cosas duelen, pero en el fútbol y el deporte esto es así. Tengo el apoyo de la familia y tengo que recuperarme». Lanzó.

Habla sobre la lesión

Alvarado salió lesionado en los primeros minutos del juego de Olimpia ante Marathón el pasado fin de semana en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

«Fue solo, por ahí dijeron que Denovan (Torres) me tocó pero no, cuando se la pegué sentí que me quedó a mí, quise reaccionar para agarrar la pelota y sentí que me tronó la rodilla y me fui de un solo…Ya sabía que era algo grave, quise intentar de nuevo, pero cuando hice un saque de banda sentí la rodilla y me fui al suelo», contó.

La vuelta ante Seattle Sounders

Luego del resultado 2-2 entre Olimpia y el Seattle Sounders de la MLS en el juego de ida, para Alvarado, sería muy conveniente que los merengues logren la clasificación y esto es lo que pidió a sus compañeros: «que lo hagan por mí, que ganen ese partido; sabemos lo que significa ese juego para la gente de Olimpia, a los compañeros que se mueran en la cancha como dice el profe (Troglio); que saquen un resultado positivo para el olimpismo», pidió el lateral.

Sobre su regreso: «Cuando era más joven todavía no me había consolidado en un equipo, ahora siento que tengo más experiencia y tranquilidad, eso es importante; si me levanté de una cuando estaba más joven, no me voy a levantar de esta», cerró Alvarado.

