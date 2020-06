“El Mundial de Qatar 2022 está hecho para Messi”, Bora Milutinovic

Bora Milutinovic, exjugador y técnico del fútbol Serbio, habló sobre grandes estrellas de la talla mundial como Maradona, Messi, Bilardo y Menotti, en el programa Súper Deportivo radio de Villa trinidad, santa Fe.

«Yo quería descubrir el fenómeno del fútbol argentino. San Lorenzo es el único equipo que hubiera dirigido y fue experiencia extraordinaria en ocho partidos», inició diciendo.

Refiriéndose también a su salida cuando el campeonato recién empezaba: «Cuando San Lorenzo ganó en la Bombonera, yo salgo tapa en El Gráfico. Estábamos primeros y no habíamos perdido ni un partido y entonces me llegó una oferta del Udinese y decidí irme. Le gané a Boca, salí en la tapa de la revista, ¿qué más podía hacer?», expresó.

Asimismo, consultado sobre uno de los astros argentinos más conocidos, Diego Armando Maradona, quien ahora dirige a Gimnasia y Esgrima de La Plata, aseguró que: «Maradona fue grandísimo, fue increíble su influencia en Argentina campeón del mundo, pero Diego no tuvo la promoción que tuvieron otros. Maradona fue grandísimo», mencionó.

¿La comparación entre Maradona y Messi?

«Las épocas no son iguales. Los dos fueron excepcionales. Todo el mundo habla de Diego, pero Lionel anotó tantos goles. Maradona tuvo todos jugadores excepcionales a su lado, desde el portero hasta Valdano. En cambio, en la actualidad, no estoy tan seguro que el nivel de todos los jugadores argentinos sean como el nivel de los compañeros de Diego. Entonces, eso es importante. El equipo no lo hace sólo un jugador, sino todo el plantel», lanzó.

Elogios a Messi

Bora cree que el Mundial de Qatar 2022 será perfecto para el argentino Lionel Messi, quien no ha podido disfrutar de ganar una Copa Mundial de la FIFA: «Será el Mundial perfecto para Messi».

Sobre Bilardo y Menotti: «La Selección del 78 fue excepcional, pero mí ¡equipo argentino más impactante fue el equipo de Carlos Bilardo en el 86, porque salió campeón del mundo fuera del país y con la influencia de un jugador tan talentoso como Diego», cerró Bora Milutinovic.

La razón por la que Diego Costa sería condenado a seis meses de prisión