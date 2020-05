El motivo por el cual Michael Jordan no grabó «The Last Dance» en su casa

ESTADOS UNIDOS.- Quizá no lo sepas, hay muy pocos indicios para notarlo pero Michael Jordan, leyenda de la NBA y los Chicago Bulls no grabó ninguna de las entrevistas que aparecen en ‘The Last Dance‘ en su casa.

Y es que aunque uno creería que sí es su hogar; el director del documental reveló el motivo por el que MJ rechazó abrir las puertas de su casa para este documental que es un rotundo éxito.

Jason Hehir, director de ‘The Last Dance’, habló con el portal ‘Insider’ y reveló el motivo que llevó a Michael Jordan a decir que ‘no abriría’ las puertas de su casa para el documental y es que aunque no es nada del otro mundo, la leyenda de la NBA prefirió ser discreto con su espacio personal.

“Simplemente no quería que la gente viera todo eso. Lo respeté, así que nunca lo presioné. Hay ciertos aspectos de su vida que quiere mantener en privado y se respeta. Hubiera sido un gran sitio para complementar la historia pero las cosas son así”, mencionó el director de ‘The Last Dance’.

Tres localidades para «The Last Dance»

Aunado con esto, Jason Hehir reveló que se han ‘rentado’ 3 localidades diferentes para ‘The Last Dance’.

Y es que una de ellas es una casa rentada y dos más fueron prestadas por sus amigos, por lo que trató de que todo fuera lo más parecido posible al verdadero hogar de Michael Jordan.

“Busqué lugares en los que pareciera que Michael podría vivir. Sabía cómo era su casa real y sabía que se trataba de un tipo rico que tenía ciertos gustos, así que queríamos algo que combinara con eso”, comento Hehir sobre Michael Jordan.

Finalmente y como creemos es obvio, el que toquen a la puerta y les ofrezcan que Michael Jordan grabe este documental en su hogar es algo irrechazable, por lo que conseguir estas casas no fue nada complicado para ‘The Last Dance’.

