El Maje del Vídeo cuenta su verdad: “No sabía nada de la droga en mi carro”

EEUU-HONDURAS. Erasmo Antonio Tabora García, mejor conocido como «El Maje del Vídeo”, aseguró ayer que él no sabía nada de la droga que transportaba en su vehículo, motivo por el cual actualmente que guarda prisión en una cárcel del condado de Wake, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Así lo afirmó el videoblogger hondureño en una entrevista exclusiva con el influencer catracho Luis Fajardo.

Cabe mencionar que Erasmo expresó que por esa razón ya le removieron dos de los cinco delitos por los que se le acusó en un inicio.

“Yo no sabía que la mujer llevaba la droga en las maletas, por eso me quitaron el cargo de conspiración, porque de haber sabido yo, me hubiese convertido en cómplice. De acuerdo a lo que me dijo mi abogado, ella sí estaba bajo investigación. Yo tengo un abogado que lo pagaron mis amigos”, afirmó.

“Actualmente tengo tráfico de metanfetamina, de heroína, posesión de metanfetamina, posesión de heroína. La fianza no ha bajado, mi abogado me dijo que podíamos apelar a eso porque ya se habían removido algunos cargos, pero estamos en eso”, puntualizó.

“No tienen pruebas en mi contra”

Durante su comparecencia, también manifestó que los dos cargos penales se los removieron sin necesidad ir a la corte a presentar pruebas a su favor.

“El caso va lento, pero va bien, porque me removieron los cargos, y eso significa que no tienen pruebas en mi contra. La única evidencia que tienen es el relato del policía, pero es un testimonio donde hay muchas mentiras. De hecho, mi abogado solicitó el vídeo de grabación que ellos hacen y en eso estamos y probablemente esta semana lo den”, reveló.

De acuerdo al hondureño, las autoridades de EEUU no le pueden encontrar vinculación de que él conspiró para traficar drogas en dicho país.

“Yo no sabía nada de la droga porque se suponía que era un viaje familiar donde ella (la mujer) trae a sus niños, trae sus maletas, y trae cuatro regalos. La droga no era que venía en una bolsa y que la metimos en las maletas, sino que viene al pase de los regalos porque ella traía regalos supuestamente a sus familiares”, reiteró.

“Carro donde nos capturaron es de mi propiedad”

A efecto de eso, El Maje del Vídeo confirmó que la mujer que detuvieron con él no es su esposa.

“Yo trabajaba para ella porque ella me contactó a mí porque yo trabajo como promotor de eventos, discotecas. Ella me contactó a través de eso. Hicimos un par de eventos se puso en contacto con el dueño de la discoteca donde yo trabajaba, hizo un par de eventos pero no le fui muy bien. Después ella me dijo que había comprado un restaurante que le ayudara a levantarlo que le diera publicidad, que trabajara con ella y que el 20 por ciento de las ganancias iba a ser mío entonces así comenzamos a trabajar”, relató el entrevistado.

Asimismom prosiguió diciendo: “Yo a ella nunca le vi indicios de andar involucrada en el narco. Ella era todo lo contrario. Yo la vi trabajadora, ahora que estoy aquí es que me dicen que ella solo en discotecas pasaba. A mí me acusan porque el carro donde iban al momento que los capturaron es de mi propiedad”, afirmó.

Según el compareciente, el día de su arresto, él y la mujer decidieron utilizar su carro porque el vehículo de ella estaba malo.

“El día que nos venimos chequemos las llantas y el aceite de mi carro. Yo de ninguna manera sospeché porque traía los niños. Cada niño trae su maleta, ella trae su maleta y yo llevaba mi maleta. Igualmente, traía los cuatro regalos y no sabía que traía droga en esos regalos”, recalcó.

“No creo salir rápido de la cárcel”

De ese modo, Erasmo dijo a Luis Fajardo que no creo que salga pronto de la cárcel, debido a que el proceso en su contra es lento.

“Es uno de los condados más difíciles de EEUU en relación a los delitos de drogas. Me he dado cuenta por los mismos prisioneros que están aquí, pero el caso podría dar un giro de un día a otro. Va a llegar un momento en que podremos ofrecer un negocio a ella (la mujer) de que se declare culpable. Y al declararse culpable, inmediatamente me soltarán a mí”, dijo.

Para finalizar, subrayó que hasta ahora la mujer con quien lo detuvieron sostiene que los regalos eran de unos familiares, aunque él no sabe de qué familiares se trataba.

“Cuando nos paró el policía me preguntó si llevaba drogas o armas, yo le dije que no. Él me preguntó en dos veces si podía registrar, cosa que no podía, dijo el abogado, porque debía tener una orden para registrar. Es una operación montada, no tenía la orden, la evidencia la abrió delante de los niños y hay mucha incoherencia en relato del policía. Y si hay mucha incoherencia el caso puede ser desestimando porque no es una persona confiable”, concluyó el hondureño.

Captura de Erasmo

Se debe recordar que a Tabora García lo detuvieron el pasado 4 de octubre de 2019 junto a Andrea Guadalupe Bonilla-Rodríguez (35). Ambos fueron acusados de delitos graves de conspiración para traficar heroína, tráfico de heroína, conspiración para traficar metanfetaminas, tráfico de metanfetaminas. También por mantener un vehículo o vivienda para la venta o distribución de una sustancia controlada.

De acuerdo a medios internacionales, a Erasmo y a la fémina les incautaron 28 gramos o más de heroína y aproximadamente 8,780.5 gramos de metanfetamina (8.7805 kilos). Es preciso señalar que la fianza fijada para cada uno es de $3 millones de dólares.