REDACCIÓN WEB. Rodrigo Alves, mejor conocido como El Ken-Doll Humano, tomó una radical decisión y arrancó el 2020 con una revelación que dejó a sus seguidores sorprendidos, y es que ahora confesó que buscará ser una mujer transexual.

Para hacer este anunció, Alves otorgó una entrevista al diario británico The Mirror en donde señaló, «por años traté de vivir mi vida como un hombre. Hice que me pusieran abdominales falsos, me puse músculos falsos en mis brazos, pero me estaba mintiendo”.

Y agregó: “Soy una mujer y siempre he tenido un cerebro femenino. Ahora mi cuerpo concuerda con mi mente”, dijo el famoso Ken, quien aseguró haber tomado esta decisión tras haber realizado una sesión de fotos en Nueva York en la que usó ropa de mujer.

Incluso, Rodrigo detalló que recurrió a un psiquiatra y a un cirujano, quienes le dieron «luz verde» para iniciar su transición. La cual ya comenzó al remover sus abdominales falsos.

Además de señalar que le quitarán la manzana de Adán, feminizarán su rostro. También se pondrá implantes de senos y culminará con una cirugía de afirmación de género.

Lea también: Marvel confirmó que habrá un superhéroe transgénero en su próxima película

Ken humano: personalidad de la televisión

El Ken humano es una personalidad de la televisión brasileña-británica conocido por haber sufrido docenas de cirugías plásticas en un intento de perfeccionar su propia apariencia.

Sin embargo, después de varias cirugías, Alves decidió que se hará una cirugía que lo dejará como una mujer transexual.