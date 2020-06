Jeep Compass 2021: renovación, tecnología y eficiencia

El fabricante estadounidense Jeep acaba de presentar una actualización del Compass, un SUV de tamaño compacto que mantiene intacta su imagen pero que introduce importantes novedades en la parte mecánica, así como en lo relativo a la conectividad.

Un jeep fabricado en Europa

La estética no ha sido uno de los puntos de interés en esta actualización, aunque eso no quita para que la marca haya introducido cinco tonalidades novedosas para la carrocería, siendo estas las denominadas Ivory Tri-Coat, Colorado Red, Blue Italia, Blue Shade y Techno Green Metallic.

Lo mismo ocurre con las llantas, disponibles en seis nuevos diseños, con las de 19 pulgadas como las más destacadas del catálogo. El resto del conjunto se mantiene idéntico.

Donde sí hay cambios es aquí:

Con el objetivo de cumplir con las expectativas de los clientes europeos, el Compass se beneficia de una nueva puesta a punto de la dirección, optimizada para ser más progresiva y ligera, además de una suspensión modificada para limitar los movimientos de la carrocería sin afectar al confort en marcha.

La firma estadounidense dice que el SUV ahora es más preciso en las curvas rápidas, pues presenta menos cabeceo y balanceo, además de una estabilidad mejorada en la frenada.

Cambios en la mecánica

Con respecto a los motores, gran parte del protagonismo recae sobre un propulsor turboalimentado de gasolina que sustituye al bloque de 1.4 litros actual. Con respecto a este, la novedosa unidad de 1.3 litros ofrece una respuesta mejorada a bajas revoluciones además de reducir las emisiones de CO2 en un 27% y el consumo en un 30%.

Se ofrece con potencias de 130 y 150 caballos, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades en el primer caso y automática de doble embrague e idénticas relaciones en el segundo. En ambas configuraciones los 270 Nm de par máximo se envían directamente al eje delantero.

Quienes opten por la transmisión automática deberán saber que la marca ha introducido por primera vez un modo Sport que mejora la respuesta del acelerador, endurece la dirección y apura más los cambios de marcha cuando el conductor solicita la máxima potencia.

Versiones electrificadas del Jeep Compass

Junto a este bloque de gasolina se encuentra un único propulsor diésel de 1.6 litros. Este desarrolla 120 caballos de potencia y un par máximo de 320 Nm, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Igualmente, la tracción es delantera. Las personas que busquen alternativas 4×4 tendrán que esperar a las variantes híbridas enchufables (4xe), que añaden un motor eléctrico al citado 1.3 de gasolina para ofrecer 190 y 240 CV. Su llegada está prevista para la segunda mitad de este año.

Por último, pero no menos importante, cabe destacar que el Compass estrena los servicios de conectividad Uconnect Services, incluidos de serie tanto en las versiones con pantalla táctil de 7 pulgadas como en las de 8,4”. Estos se dividen en varios paquetes: My Assistant, My Car, My Remote y My Navigation. Los precios del renovado SUV no han trascendido y su llegada a los concesionarios se producirá durante este mismo mes de junio.

