El futuro «catastrófico» del arbitraje según Cristhian Ramirez

TEGUCIGALPA.- El árbitro línea, Cristhian Ramírez habló con los medios de comunicación sobre las precarias condiciones a las que se enfrentarán los colegiados por la pandemia de coronavirus.

Según el colegiado, los árbitros que se dedican al 100 por ciento al arbitraje serán los más afectados.

De momento, el árbitro catracho esta en buenas condiciones, pues unos días antes ejercieron dos encuentros de carácter internacional; menciona que les pagaron bien y que gracias a eso se mantienen.

«Hablemos referís que sólo vivimos del arbitraje, afortunadamente para mi, Said Martínez y Walter López antes que viniera el coronavirus, oficiamos dos partidos internacionales y nos pagaron muy bien, que nos permite mantenernos un par de meses».

Pide ayuda para sus colegas

Por último, el árbitro hondureño llamó a la reflexión y pidió que a sus compañeros que no tienen gafete internacional, se les ayudara y no dejarlos en la intemperie: «Hay que darles una mano para que no caigan en un -abismo- económico».

Si se hubiese reanudado el torneo de Clausura y lo hubieran nombrado para un partido en Puerto Cortes, Tocoa o San Pedro Sula, aseguró firmemente que lo rechazaría: «Primero esta mi salud y la de mi familia”.

