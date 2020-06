Estados Unidos. El fiscal de Nueva York, Geoffrey Berman, aclaró que no ha renunciado a su cargo, como lo difundieron ayer.

En su cuenta de Twitter, el representante de la Fiscalía en el Distrito Sur de la Gran Manzana hace la aclaración y agrega que «no tiene intención de renunciar a su posición».

Hay que recalcar que Berman está dirigiendo varias investigaciones relacionadas con personas cercanas al presidente estadounidense, Donald Trump, la negación a dimitir como Fiscal Federal llega después de que el Fiscal General William Barr anunciara su reemplazo por el actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Jay Clayton.

“Berman renuncia tras dos años y medio en el cargo”, dijo Barr en un comunicado. Por lo que son muchas preguntas las que se generan alrededor de este acontecimiento.

Para Honduras, Berman es una figura importante porque conoce el narcotráfico y trabajó para la condena de Juan Antonio Hernández «Tony».

Le compartimos el mensaje de Berman completo:

“Me he enterado a través de un comunicado de prensa del Fiscal General esta noche de mi renuncia como Fiscal de los Estados Unidos. No he renunciado y no tengo intención de renunciar a mi cargo, al que fui designado por los jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York».

«Dejaré el cargo hasta que el nuevo nominado sea confirmado por el Senado. Hasta entonces, nuestras investigaciones continuarán su curso sin interrupción ni atrasos».

«Atesoro cada día que trabajo con las mujeres y hombres de esta Fiscalía en el cumplimiento de la justicia sin temor ni favor, e intento asegurarme que los casos importantes continúen sin impedimento.”