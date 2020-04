¿El exnovio que te dejó ahora te busca? Aquí te explicamos las razones

DE MUJERES- ¿Por qué mi exnovio me busca si me dejó?, cuando terminamos una relación amorosa lo último que esperamos es seguir viendo a nuestro ahora ex novio, pero algunos de ellos aman reaparecer cuando menos lo esperas.

Si te costó superar la ruptura, no permitas que ese chico se ande con rodeos. Algunos hombres creen que pueden aparecer y desaparecer de tu vida cuando quieran, como si tu los fueras a estar esperando eternamente.

Lamentamos decirte quecuando tu ex te busca luego de meses de haber terminado no siempre significa que te sigue amando, por ello hoy te revelaremos la verdad, porque más engaños no se valen.

Lea también: ¿Cómo saber si mi novio me engaña? Existen 8 señales indispensables

Razones por las que tu exnovio te busca

Estas son algunas de las razones por las cuales, un exnovio suele buscarte pese a que fue él quien terminó la relación amorosa contigo.

Su nueva relación no funcionó

Algunos chicos se dan cuenta de lo que vales cuando descubren que su nueva pareja no se compara contigo. Si vuelve arrepentido afirmando que te ama, piénsalo dos veces, mereces alguien que te valore siempre.

Solo quiere un encuentro casual

Si tu ex te busca sólo los fines de semana para invitarte a su departamento, el mensaje es muy claro. Ese hombre sólo quiere una noche de placer. Más vale andarse con cuidado en este tipo de relaciones.

Se niega a estar solo

Si tu ex te busca luego de meses de publicar fotos con sus amigos de parranda, probablemente ya se cansó de andar de fiesta y tiene miedo de enfrentarse con su soledad. Pídele honestidad y claridad en sus emociones.

Siente culpa

Algunos hombres vuelven porque se sienten culpables del daño causado y quieren remediar su error, las segundas oportunidades no se le dan a cualquiera debes pensarlo dos o hasta tres veces.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo