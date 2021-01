El divertido juego de adivinanzas del Cádiz en el que participó el ‘Choco’ Lozano

España.- Anthony el ‘Choco’ Lozano está viviendo uno de sus mejores momentos desde que llegó a España, pues en lo que va de temporada su rendimiento con el Cádiz va a la alza.

Es por eso que aprovechando el gran momento que vive el delantero hondureño, el Cádiz aprovechó un momento libre de Lozano para poder entretener a sus seguidores.

El ‘Choco’ junto a Fali fueron protagonistas de un divertido juego de Verdadero o Falso, que el Cádiz compartió en sus redes sociales. El juego radica en que ambos jugadores cuentan una anécdota de su vida y el otro adivina si esta es verdadera o falsa.

¡Atentos al vídeo que tenemos para hoy! 😂 Llega un nuevo «¿Verdadero o Falso?» FALI 🆚 @choko_9 📺 A las 20:30 horas en https://t.co/a9BnOLwltM pic.twitter.com/NhJb7Sr3VI — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 12, 2021

Durante el transcurso del juego el ‘Choco’ se dedicó a contar divertidas ocurrencias que vivió de pequeño, «yo cuando era pequeño me escapé de casa y me encontraron como a cinco kilometros tirado en un charco” y que gracias a que se sabía su nombre completo es que pudieron llevarlo de regreso a casa, “sino no sé dónde estuviera”; fue una de las cosas reales que contó Lozano durante el juego.

Aquí el juego ¿Verdadero o Falso? en el que participó Anthony Lozano.

