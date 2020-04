El Día de la Tierra cumple 50 años en medio de crisis por Covid-19

REDACCIÓN. El Día de la Tierra 2020, en el 50 aniversario del nacimiento del movimiento ecologista moderno, será tranquilo en medio del Covid-19.

Cabe mencionar, que para los humanos, al menos, el planeta está esencialmente cerrado este miércoles 22 de abril, debido a la pandemia mundial.

Por tanto, la celebración fue creada en EEUU. por el exsenador demócrata de Wisconsin Gaylord Nelson para aumentar la conciencia pública sobre los problemas ambientales.

Es preciso explicar, que para 1990, el Día de la Tierra se había globalizado, movilizando a millones de personas en más de 140 países para abordar los problemas ambientales y convertirlos en un movimiento mundial.

Como resultado, debido a la pandemia de coronavirus, las celebraciones de este año se limitan a nuestro entorno inmediato y virtual.

Aunque este año no podemos celebrar nuestro planeta con plantaciones de árboles comunitarios, limpiezas y visitas a parques nacionales, en algunos países están permitidas algunas actividades al aire libre buenas para el planeta y para tu salud.

Lea también: ONU: el mundo está al borde de una pandemia alimentaria por Covid-19

Camina o corre por la Tierra

Cabe mencionar, que en el Día de la Tierra, si es permitido en tu ciudad, camina o corre por el vecindario. Ve solo y disfruta de tu soledad, disfruta del tiempo para pensar libremente o escucha un podcast. O aprovecha la oportunidad de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos y pasea con tu familia y tu perro.

Por tanto, es seguro hacerlo si te aseguras de “mantenerte alejado de otras personas” fuera de tu familia, dijo el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Brigham and Women’s de Massachusetts.

“La palabra clave es consideración”, agregó Kuritzkes. “La gente necesita ser consciente de su distancia de los demás para ser respetuosos y no abrumarlos, y no hacer que otras personas te apiñen. Si las personas son respetuosas, debería ser bastante simple mantenerse lo suficientemente lejos de otras personas para que realmente no haya riesgo”.

También es bueno para tu salud. Caminar en la naturaleza incluso puede conducir a pensamientos negativos menos repetitivos, según la investigación. Y un estudio de mujeres mayores en EEUU. encontró que cuanto mayor es el número alcanzado en sus mostradores de pasos cada día, menor es su tasa de muerte prematura.

Mantente en contacto con la Tierra haciendo jardinería

Por tanto, ve a tu jardín en el Día de la Tierra para mantenerte en contacto con la naturaleza y apreciar lo que extraes de su suelo.

Es preciso explicar, que un estudio encontró que la jardinería puede prevenir la contracción cerebral en adultos mayores. Nuestras habilidades cognitivas, incluido el aprendizaje y la memoria, dependen en parte del tamaño de nuestro cerebro.

La jardinería es buena para la Tierra cuando repones su suelo en forma de composta o cultivas flores de las cuales las abejas pueden rozar por polen y néctar de plantas. Pero también es ventajoso para alcanzar un estado de atención plena.

Actividades virtuales del Día de la Tierra

También puedes celebrar el aniversario de medio siglo del Día de la Tierra con la ayuda de tu teléfono o computadora.

Como resultado, mira un documental ecológico en Discovery Channel o Netflix. Durante el resto de la semana, EarthxFilm, una organización ambiental internacional sin fines de lucro que exhibe películas ambientales, está transmitiendo cortos y películas que crean conciencia sobre docenas de problemas ambientales.

Cabe mencionar, que hay una multitud de transmisiones en vivo de animales procedentes de acuarios, zoológicos y santuarios.

La forma en que celebraremos el Día de la Tierra este año puede ser inusual, pero no faltan actividades agradables que sean buenas para tu salud y el planeta y que te mantendrán a salvo durante una pandemia.