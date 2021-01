El Coronavirus vuelve a golpear al Milan; Teo y Calhanoglu positivos

Italia.- El Milan está teniendo una temporada de ensueño, pues lo rossoneros sorpresivamente se han posicionado como primeros del Calcio italiano a pesar de las constantes bajas que ha tenido por lesiones o por positivos por Covid-19.

Justamente, este último factor ha vuelto ha causar dos bajas sensibles para los dirigidos por Stefano Pioli, se trata de los jugadores Theo Hernández y Hakan Calhanoglu. Ambos jugadores dieron positivos por coronavirus en una prueba PCR realizada el sábado.

Así lo informó el club mediante un comunicado oficial:

«AC Milan comunica que Hakan Calhanoglu y Theo Hernández dieron positivo por coronavirus en una prueba PCR realizada a todo el grupo del equipo, que, por otro lado, dio negativo», explicó el Milan.

Theo y Calhanoglu son asintomáticos y fueron puestos en cuarentena. Por lo tanto, se perderán los juegos por la Serie A ante el Cagliari, Atalanta y el cruce por los cuartos de final de Copa Italia ante el Inter el próximo 27 de enero.

