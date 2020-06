El consejo de Crisanto: «Es cuestión de cerrar la boquita»

TEGUCIGALPA.- Wilmer Crisanto, jugador del equipo Motagua, en una entrevista habló sobre su rotundo cambio físico durante la pandemia.

Crisanto aseguró que está tranquilo en casa, y aseguró que Luis Garrido le dio buenos tips para mejorar físicamente.

«He estado entrenando fuerte, he bajado algunas libras, gracias a Luis Garrido, llegó de visita y nos compartió un método de trabajo que está dando efectos, él es un jugador élite que por algo se mantiene en el primer plano, me está ayudando para estar mejor físicamente».

Crisanto cerró la boquita

El cambio ha causado asombro en redes sociales, ya que en los últimos años ha tenido problemas de sobrepeso se muestra satisfecho por mejorar su salud:

«Trabajo en silencio, al igual que lo hice durante el trabajo en el club, el equipo me mando unas máquinas y el esfuerzo ahora ve buenos resultados, me cuidado mucho en la alimentación, hoy estoy más sano que nunca; lo noto al momento de dormir, respiro mejor, ahora me asusto de cómo estaba jugando sin estar en una buena condición física, yo mismo regalé el tiempo, pero me di cuenta a tiempo, tengo para dar más a mi equipo»

Crisanto no se avergüenza de lo que vivió al estar fuera de forma en el equipo:

«Yo solo me perjudiqué, me di cuenta que era cuestión de cerrar la boquita, no comer tanto y trabajar fuerte, eso me darán mayor agilidad y velocidad para esquivar rivales”, concluyó.

Te puede interesar: GALERÍA: Así es el costoso nuevo yate de Rafa Nadal