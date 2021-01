El ‘Choco’ Lozano anota el gol más lindo de su carrera en Mestalla

España.- Anthony el ‘Choco’ Lozano marcó este lunes uno de los goles más lindos de su carrera. Lo hizo este lunes en la Jornada 17 cuando Cádiz se plantó en cancha del Valencia. De esta forma, el ‘Choco’ anota su segundo gol en lo que va de LaLiga que han representado cuatro puntos para los suyos.

El joven delantero continua aprovechando de buena forma los minutos que está recibiendo esta temporada, pues el ‘Choco’ es parte importante en el esquema del conjunto cadista, no solo marcando, sino también generando fútbol y abriendo espacios para que sus compañeros puedan definir las ocasiones de gol.

En ‘Choco’ salió como titular en el difícil Mestalla y tras un partido complicado en el que no había gozado de oportunidades claras logró hacerse presente en el marcador.

Transcurría el minuto 59 cuando el Cádiz hacia una gran jugada por la banda izquierda por medio de Jairo Izquierdo, este levantó el centro para un Álvaro Negredo que no pudo conectar de cabeza y la pelota quedó rebotando en el área, ante esto el ‘Choco’ se aventó una espectacular chilena y mandó la pelota al fondo de la red.

Golazo del @ChocoLozano en Mestalla, así, de chilenita.

Como dijo Maradona una vez: «Para todos aquellos que no creyeron, que me la Ch%&$, me la sigan Ch%&$» .@valenciacf 0-1 @Cadiz_CF (de momento). pic.twitter.com/i7FHiPpg7W

