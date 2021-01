El ‘Chino’ López sobre el Real España: «Me están faltando el respeto»

San Pedro Sula.- La renovación de Iván el ‘chino’ López con el Real España se vuelve cada vez más incierta luego que la institución aurinegra no le presentase una oferta adecuada, según el jugador.

El ‘Chino’ habló con el programa Deportes y Más acerca de su renovación y cómo se sentía al respecto sobre el trato que está recibiendo por parte de la ‘Maquina’.

Declaraciones del ‘Chino’ López

«Con un diez porciento que me aumenten estoy tranquilo, me quiero quedar aquí en San Pedro. No me quiero movilizar para ningún lado. Y si no tendré que tocar otras puertas. Ya les dije mis pretensiones, ahora les toca a ellos», comenzó.

«Creo que no nos estamos entendiendo con Javier Delgado, me quiere bajar mi sueldo, pareciera que los directivos no me quieren tener en el equipo. Mi sueño es retirarme en el club, pero sino se puede, tengo que hacerme a un lado como lo he hablado con mi familia». Explicó sobre las condiciones que le ofrecen para renovar.

El ‘Chino’ aprovecho y dejó un fuerte mensaje a la directiva aurinegra, «no están valorándome, porque con la propuesta que me hicieron más bien me están faltando el respeto, yo no soy un cipote ni nada por el estilo. No vengo empezando en el fútbol, no me interesa lo que me ofrecieron, en los próximos días van a tener noticias si me quedo o me voy».

Para finalizar, Iván López dio a conocer que en caso de que no le presenten una propuesta adecuada, no va pensar dos veces irse de la institución, «ellos no me dieron una semana, yo les di una semana, si no tengo una mejora en mi salario no firmo con el equipo. Lo siento mucho, al equipo le agarré cariño, pero no puedo jugar con el futuro de mi familia».