Nivel de «El Cajón» es de 289,05 msnm: ¿frente frío obligará a hacer descargas?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Los niveles de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida generalmente como El Cajón, y la entrada de un nuevo frente frío al país, preocupan a varias personas.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) dio a conocer que esta noche se espera el ingreso de un frente frío con lluvias y chubascos moderados, cielos nublados y vientos racheados. Lo anterior, en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía y áreas de Colón, Ocotepeque, Lempira y Comayagua.

El Cajón

Diario Tiempo Digital contactó a Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica (STENEE) para conocer más información respecto a la situación de El Cajón.

Él dijo: «Hemos venido haciendo el planteamiento al ODS (Operador del Sistema) que bajo el programa de generación se debe dar prioridad de despacho a la central El Cajón, para sostener y mantener el nivel con aguas turbinadas». Lo anterior, según lo explicado, ayudaría a NO hacer descargas de agua.

La «prioridad de despacho» se refiere a que, una vez conectada una instalación renovable, se garantiza que toda la energía que produzca será despachada a la red eléctrica. Teniendo así prioridad frente a la electricidad producida mediante energías convencionales.

De acuerdo con Aguilar, El Cajón presta servicios auxiliares para sostener el sistema energético, por la energía intermitente privada. Además dijo que tiene primacía en el despacho.

En vista del nivel de embalse y la emergencia por lluvias, deben prevalecer los intereses de país, en el despacho de potencia de la central hidroeléctrica El Cajón, según lo divulgado por el presidente de STENEE.

Propuesta

«Nosotros proponemos cambios en el programa de despacho de energía, que hace el Operador del Sistema (ODS), para no llegar a descargar agua». Anexó que eso ayudaría mucho al país en el verano del 2021.

Lo anterior, debido a que se contaría con buena generación pública y se tendría «equilibrio tarifario en medio de esta tragedia 2020».

Nivel de El Cajón

Él mencionó que esperan que no siga subiendo drásticamente el nivel. Por eso es clave que se «turbine» la mayor cantidad de agua, exteriorizó Aguilar.

Descargas

Las descargas en El Cajón anteriormente fueron seguras y controladas. La central está bien operada y controlada por los técnicos expertos que manejan El Cajón. Actualmente se está manteniendo la seguridad de la represa. «Esperamos que las avenidas de agua sigan siendo controladas en medio del nivel que se tiene», manifestó.

Miguel Aguilar compartió la siguiente información respecto a la hidroeléctrica. A las seis de la tarde el nivel era de 289.05, 301 megavatio y un turbinado de 181 m³/s.

Otro experto de la infraestructura mencionada también fue contactado. Él dijo que por el momento se está generando energía normalmente. Están trabajando las cuatro turbinas, y pues, hasta el momento no representa ningún peligro a menos de que se anunciara una tormenta. Ahí sí se tendría que programar, de lo contrario no. Por el momento, más bien ahorita, se necesita de que mantenga ese nivel, exteriorizó en el contacto.

«Entre más cargado queda, durante toda esta temporada, mucho que mejor, le beneficia a la empresa y al Estado de Honduras. Entonces si no se avecina ninguna otra tormenta, no hay problema. No creo que se llegue a reprogramar alguna descarga más, ya que los niveles están dentro de lo normal que puede resistir la represa», concluyó diciendo.

