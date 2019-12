El bajón por el que está pasando el Cádiz de Anthony “Choco” Lozano

La temporada que está haciendo el Cádiz CF ya ha entrado en los libros de historia de Segunda división. Sin embargo los cadistas cayeron 4-2 ante el Numancia y poco a poco están acabando con la imbatibilidad del conjunto español.

Y es que el VAR y el colegiado Ávalos Barrera, fueron protagonistas expulsando a Salvi sobre el que se pidió un discutido penalti apenas dos minutos antes y a partir del cual el líder perdió el norte y la concentración, algo que supieron aprovechar muy bien los chicos de Luis Miguel Carrión.

Asimimo, el CD Numancia cerró el 2019 siendo el único equipo que se ha llevado los tres puntos del feudo cadista en un partido muy serio y muy trabajado pero con una gran polémica detrás.

Era Numancia dominaba el juego en su propio campo, y estaba obligando al Cádiz a replegarse cerca de su área, sin excesivo peligro.

No obstante, todo fue hasta que apareció Alberto Perea para inventarse un tanto desde la frontal que no pudo atajar Dani Barrio.

Y tras ese gol fueron los hombres de Cervera los que dominaron la pelota y los que insistían a la contra sin apenas ocasiones.

Además, los pupilos de Cervera no podrán igualar la marca conseguida por el conjunto ilicitano en la temporada 2012/13. El cuadro de la franja verde fue una apisonadora aquella campaña. Cómo no, acabó en primera plaza con un ascenso de categoría que no olvidará nunca.

En medio de la locura, el Cádiz controló la pelota, atacó y recortó distancias por medio de Querol que sumaba su tercer gol en una semana.

En esos momentos se encontraba sufriendo el Numancia durante esos minutos, se defendió y contraatacó, logrando matar el encuentro con un líder volcado y jaleado por un enfurecido público con el colegiado. Higinio fue quien cerró la cuenta en un partido loco, acabando con el reinado invicto de los andaluces en su casa.

El bajón que impide el récord del Cádiz

La forma de empezar la temporada fue totalmente atípica. Pero más inusual fue que el Cádiz de Cervera aguantase el nivel durante tantas jornadas consecutivas. En el estadio Carlos Belmonte de Albacete fue la primera caída de una racha en la que se ha dejado bastantes puntos el conjunto amarillo.

Empates en contra el Rayo en Vallecas y el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López dejaron ir cuatro puntos que podrían marcar la diferencia.

También la derrota en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada o el empate en el Carranza ante, precisamente, el Elche, club al que no podrá arrebatar el récord de mejor equipo en la primera vuelta de, ahora llamada, LaLiga SmartBank.