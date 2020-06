El arte: Una nueva forma de sobrellevar la pandemia en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En medio de la crisis generada por la COVID-19, el arte es una de las válvulas de escape para liberar la tensión que genera el virus, no solo para el artista, sino también para quienes aprecian el trabajo que estos desempeñan.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus como una pandemia, cientos de países, incluyendo a Honduras, tomaron como medida, además del uso de mascarillas, el distanciamiento social.

Lo anterior, trajo consigo la paralización de la economía y otros sectores, además de privar a los artistas de llevar un mensaje a la población mundial a través de pinturas, grafitis, la música y otras expresiones de arte y cultura.

Sin embargo, a criterio del doctor Marco Tinoco, coordinador de la Carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), se debe continuar haciendo arte desde casa y desde los mismos barrios.

En ese contexto ejemplificó las prácticas de países europeos, cuyos habitantes suelen cantar desde la comodidad de sus balcones. Esas experiencias artísticas ayudan a enfrentar la pandemia desde otra perspectiva, incluso a sobrellevar la misma de manera positiva.

«El distanciamiento físico nos ha llevado a alejarnos de estos eventos artísticos, pero eso no significa que no podemos disfrutar de esas obras. Es importante no perder esa dimensión artística del ser humano porque le ayuda a reinventarse», expresó Tinoco.

El reto de los artistas ante las plataformas virtuales

Como se recordará desde el pasado 16 de marzo, las autoridades del país decretaron toque de queda en el país, iniciando la medida en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. Esta se extendió a nivel nacional, semanas más tarde.

Desde entonces, en Honduras e viven en confinamiento, sin embargo, se permite la circulación ordenada según el último dígito de identidad, pero los hondureños solo pueden salir para abastecerse de alimentos y otros productos de consumo básico, más no para participar u organizar eventos sociales.

En ese sentido, las plataformas digitales han venido a ayudar a mantener conectados a los ciudadanos, sin embargo, esto representa un reto para los artistas.

Lo anterior, debido a que los mismos deben ser creativos a la hora de promover su trabajo mediante sitios web.

De acuerdo a un artículo de la UNAH, «la sociedad hondureña no estaba preparada para manejarse a través de la virtualidad; y mientras no se regrese a las actividades presenciales, los artistas tienen que dar a conocer sus obras a través de las distintas plataformas».

Asimismo recomienda que los centros educativos y de educación superior deben aprovechar que tienen plataformas educativas para promover festivales, concursos artísticos de pintura o arte.

Arte desde casa

En ese mismo contexto, la Unah recomienda a los artistas a que continúen creando arte y cultura desde casa. Pero, siempre teniendo la idea de darse a conocer a la población en general, pese a que están en confinamiento.

Si los artistas no comparten su trabajo, la sociedad no se dará cuenta que existen otras formas de enfrentar las crisis y los problemas. Se debe utilizar el arte como medio o instrumento para enfrentar la pandemia de manera más positiva», dice el artículo de la máxima casa de estudios.

Sobre el tema, Daniel Medina, asistente de dirección del Centro de Arte y Cultura (CAC UNAH), expresó que una de las mayores repercusiones que ha tenido la pandemia es el acercamiento propio de la persona con la obra artística.

Lo anterior, debido a que, para muchos no es lo mismo ver una obra a través de un medio digital, que tener la experiencia viva de acercarse a un lugar específico y en detalle.

Como ya se sabe, plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, han experimentado un repunte en los últimos cuatro meses. No obstante, el arte y la cultura no ha corrido con la misma suerte. Estas ramas no se han reinventado con un acercamiento cultural al público a través de otro mecanismo que no sea el presencial.

En consecuencia, uno de los retos que enfrenta el sector cultural y artístico es el tema de reinventarse, de organizarse. Además, ver una propuesta común del sector para trabajar unidos y afrontar con mayor fuerza la crisis que ha afectado tanto a artistas individuales como a centros culturales y museos», reiteró Medina.