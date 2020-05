«El amor de mi familia y amigos fue mi medicina»: Enfermera sobreviviente de Covid-19

CORTÉS, HONDURAS. Andrea Urbina, de 29 años, licenciada en Enfermería que le ganó la guerra al Covid-19, conversó con TIEMPO Digital sobre cómo fue su proceso durante las dos semanas que permaneció auto-aislada y enferma, y qué le ayudó a recuperarse.

Para iniciar, se debe decir que la profesional de la Enfermería trabaja como jefa en la sala de sintomáticos respiratorios de un centro hospitalario privado de San Pedro Sula. Actualmente, y luego de sobrevivir al Covid-19, regresó a hacer lo que más le gusta: atender y servir a sus pacientes.

«Todo inició el 27 de marzo. Sospechaba que algo andaba mal cuando me apareció un fuerte dolor de cabeza. Sentí aumento de mi temperatura en las noches, pero yo no le daba importancia. El 31 de marzo decidí ir a consulta con mis medidas de bioseguridad, mascarilla y guantes, pues yo estaba en días libres. Me realizaron la prueba y el 3 de abril SINAGER me dio el resultado», dijo la enfermera.

La joven profesional dio positivo y, ese día, figuró como la paciente 220 de la «lista negra» del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). No obstante, su situación de salud no era tan grave como para estar hospitalizada. Por tanto, durante 14 días exactos, se mantuvo en su apartamento.

«Me tomó por sorpresa el resultado, pero mis sospechas eran ciertas. Me llené de temor… temía complicarme, pero no tengo enfermedades bases», comentó Urbina a un periodista de este medio.

El amor fue «fundamental para mi recuperación»

Así estuvo la joven Andrea, aislada, consciente de que si salía las personas a su alrededor corrían el riesgo de contagiarse. Y es que el confinamiento no es fácil para nadie, y lo es menos cuando alguien reside absolutamente solo, como fue su caso.

La soledad, el abandono y la estigmatización pueden hacer tanto o más daño como el Covid-19, pues afectan psicológicamente al enfermo, por tanto, su estado de ánimo baja, y esto provoca que su proceso hacia la recuperación sea más complicado.

Sin embargo, aunque Andrea vive sola, en ningún momento se sintió echa a un lado, pues las muestras de amor y cariño que le dieron sus compañeros de trabajo y miembros de su familia la animaban y fortalecían.

Lea también: Crece estigmatización por Covid-19: corren y casi linchan a enfermeras en SPS

«Quería recuperarme y estar con ella»

«Estaba sola, y eso es peor aún, pero durante mi aislamiento mis familiares me llamaban, aunque no creían lo que estaba pasando. Mis compañeros del hospital también me hacían muestras de cariño y me mandaban provisiones a la puerta de mi edificio«, comentó la galena.

Pero hay alguien que sobrepasa lo especial para Andrea, y se convirtió en su más grande fuente de inspiración, un ‘motorcito’ que la impulsó a seguir adelante y a no darse por vencida: su hija.

«Solo escuchaba la voz de mi pequeña, que me quería ver nuevamente y que me amaba, y esa fue mi medicina, el deseo de recuperarme para estar con ella otra vez», recordó la enfermera.

A su vez, dijo que algo más que la animaba era pensar en que podría servir de ejemplo para sus pacientes, regresar a laborar y decirles «Yo también padecí ese virus».

El pasado 15 de abril, la enfermera se sometió a una segunda prueba para confirmar que estaba sana. Una semana después, regresó al hospital, a atender a pacientes sintomáticos de nuevo.

Mensaje a la población

Por último, Andrea Urbina envió un mensaje a la ciudadanía, principalmente al porcentaje que no cree en el Covid-19.

«La desinformación puede matar más que el coronavirus. Por favor, tomen consciencia, no se aglomeren. Si van a salir, tomen medidas recomendadas, ya que la cifra de infectados va en aumento y el equipo de salud queremos reunirnos ya con nuestras familias», concluyó.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo