Las mascotas, especialmente los gatos y los perros, se han vuelto parte fundamental de muchas familias, pero esa relación humano-animal es contraproducente para algunas personas por las alergias.

Los signos de la alergia a alguna mascota comprenden los signos frecuentes de la rinitis alérgica (fiebre del heno), como estornudar y moquear.

Algunas personas también pueden experimentar signos del asma, como tener un silbido al respirar o dificultad para respirar, falta de aliento y presión o dolor en el pecho.

Por otra parte, las alergias también provocan parches de piel rojos y elevados (urticaria), eccema, picazón en la piel y erupciones en la piel.

Por lo general, la exposición a las escamas muertas de la piel (caspa) que pierde una mascota desencadena este tipo de alergia. Se asocia mucho a los queridos gatos y perros.

Si tienes alergia a alguna mascota, lo más recomendable es evitar la exposición al animal o reducirla en la mayor medida posible. Es posible que se necesiten medicamentos y otros tratamientos para aliviar los síntomas y controlar el asma.

Otros de los síntomas que se manifiestan son: los ojos rojos, llorosos o con picazón, congestión nasal, dolor y presión facial, piel azulada e inflamada debajo de los ojos. En el caso de un niño o niña, se frotan la nariz hacia arriba con frecuencia.

Causas que debe saber

Las alergias ocurren cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña, como el polen, el moho o la caspa de las mascotas, explica el portal mayoclinic.org.

El sistema inmunitario produce proteínas que se conocen como «anticuerpos». Estos anticuerpos te protegen de invasores no deseados que podrían causarte enfermedades o infecciones. Cuando tienes alergia, tu sistema inmunitario hace que los anticuerpos identifiquen un alérgeno en particular como algo dañino, aunque no lo sea.

De tal forma, que la exposición prolongada o regular al alergeno puede causar la inflamación continua (crónica) de las vías respiratorias asociada con el asma.

De tal forma, que conociendo estos factores, es necesario que mantenga la distancia con esos animales peludos, en los que también incluye lo conejos. No quiere decir que se desaga de ellos, a menos que la situacipon sea grave, pero sí mantener un control en casa. Así darle el cariño a sus mascotas de forma que no perjudique su salud.

Expertos explican, que la alergia a las mascotas muy pocas veces es causada por animales que no tienen pelo, como los peces y los reptiles.

