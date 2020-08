Ante paso de «Laura», brindan ayuda con Tarjeta de alimentos ¿Aplican hondureños?

REDACCIÓN. El paso del Huracán Laura por Estados Unidos provocó inundaciones, árboles caídos, vecindarios sin energía, y hasta pérdidas humanas.

Es necesario decir que Laura comenzó como una tormenta tropical. En su trayectoria “arraso” con países como Cuba y República Dominicana, dejando desastres y un saldo de 20 muertos.

En ese sentido, se esperaba su llegada a los Estados Unidos para ayer jueves. Y en efecto, desde temprano Laura toco tierra exactamente en el estado de Louisiana, con vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, siguiendo su camino por Texas y Arkansas.

El huracán provocó tanto daños materiales millonarios, como muchas personas con sus hogares completamente destruidos. La devastación fue tal que se reportó unas 800,000 viviendas que quedaron sin el servicio de energía.

En las carreteras se observaban los postes del tendido eléctrico caídos, muchas ventanas rotas de varios edificios, y personas tratando de recuperar algo de lo perdido. No obstante, gran parte de ellos quedaron sin nada.

¿Hay hondureños afectados por Laura?

Como ya se conoce miles de hondureños se encuentran en diferentes partes de Estados Unidos, y no podemos dejar de lado que más de alguno haya sido afectado por Laura.

Aunque hasta ahora, sigue sin conocerse una cifra exacta, es necesario que estén preparados para recibir cualquier tipo de ayuda. Una de ellas es la asistencia de alimentos.

Por ello, Wilmer Toro, representante de la Comunidad Inmigrante Hondureña en Louisiana, Estados Unidos, informó que los compatriotas que hayan sido afectados por Laura, podrán tener acceso a la tarjeta de asistencia de alimentos.

Tarjeta de Asistencia de Alimentos ¿Qué es?

Esta medida como lo dice el nombre, una «tarjeta» brindada por el «Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria». El dinero otorgado en la asistencia de alimentos solo es destinado para la compra de comida.

Algo importante de señalar, es que, según Wilmer Toro, ante el estado de emergencia, esta asistencia debe ser brindada sin importar el estatus social que presenten las personas.

No obstante, agregó “que como se está en un gobierno que no es amigable con la comunidad, no podría responder con exactitud. Sin embargo, por mi experiencia de años supongo que no se pedirá estar de manera legal”.

¿Cómo obtener esta asistencia?

Los hondureños que han sido afectados, para acceder a la ayuda deben llamar a la línea telefónica 211. La cual les brindará los protocolos para obtenerla.

