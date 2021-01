Estados Unidos. La demócrata Nancy Pelosi fue reelegida este domingo como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Con 216 votos a favor y 208 en contra, Pelosi se aseguró suficientes votos para obtener el puesto.

Dicho cargo es uno de los más poderosos de la política estadounidense que coloca a quien lo ocupa como tercero en la línea de sucesión presidencial, por detrás del vicepresidente.

Empoderamiento femenino

Pelosi, quien ya había fungido el cargo entre 2007 y 2011, se mantuvo seria durante la votación, aunque de vez cuando soltaba una sonrisa.

Para ganar el puesto de presidenta de la cámara, Pelosi de 80 años, tenía que obtener más de 200 votos.

Cuando se leyeron los resultados oficiales, a Pelosi se le declaró como ganadora, la Cámara de Representantes rompió en aplausos para la mujer.

«Me enorgullece mucho servir como presidenta de la Cámara de Representantes más diversa del historia de nuestro país”, dijo Pelosi.

La demócrata, vestida con un traje claro y portando mascarilla que combinaba con su vestuario, agradeció la ovación saludando con la mano.

Pelosi reelegida

A pesar de que Nancy Pelosi no se enfrentaba a ningún oponente directo, tenía que superar dos problemas para ser reelegida: la posibilidad de que algunos demócratas rompieran filas y el riesgo de que otros decidieran no viajar a Washington D.C. debido a la pandemia de la COVID-19, algo que finalmente no se produjo.

Pelosi recibió el apoyo abrumador de la mayoría de su partido incluido el equipo «escuadrón», sobrenombre de las cuatro jóvenes mujeres progresistas que debutaron en el Capitolio hace dos años.

Sin embargo, cinco demócratas no la apoyaron: Jared Golden y Conor Lamb, que votaron por otros legisladores demócratas, que no se habían presentado a la elección, y Abigail Spanberger, Elissa Slotkin y Mikie Sherrill. Ellas simplemente dijeron «presente» durante la votación, lo que no contaba como un voto en contra de Pelosi, pero tampoco la favorecía.

A partir de esta semana, los demócratas ocuparán 222 escaños en la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos tendrán 211.

