EEUU: madre de dos hijos, primera en probar vacuna contra coronavirus

ESTADOS UNIDOS. «Quería hacer algo», manifestó la madre de dos niñas, la primera persona en probar la vacuna contra el coronavirus Covid-19, quien reside en la ciudad de Seattle.

Se trata de Jennifer Haller, quien tras escuchar que investigadores estaban buscando voluntarios para recibir una vacuna experimental contra el coronavirus, decidió dar un paso al frente y someterse.

La fémina tiene 43 años de edad y es la primera persona en recibir la vacuna, la cual aplicó un farmacéutico, enfundado en guantes, una máscara y un equipo de protección para los ojos. La vacuna experimental se llama ARNm-1273.

Según lo dicho por ella, luego de ser inyectada es que le dolía un poco el brazo. “Pero además de eso, no, no tiene efectos secundarios”. Al mismo tiempo, agregó que estaba emocionada de inscribirse en la fase 1 de prueba, que comenzó el lunes.

“Quería hacer algo porque hay tantos millones de estadounidenses que no tienen los mismos privilegios que me han dado”, dijo Haller. Ahora trabaja desde su casa para una pequeña empresa de tecnología. “Están perdiendo sus empleos. Les preocupa pagar las cuentas, alimentar a su familia”, añadió.

Cabe decir, que las vacunas generalmente tardan años en desarrollarse y llevarse al mercado. Estas pasan por extensos ensayos con animales para garantizar que no solo sean efectivos, sino también seguros.

Muertes por coronavirus aumentaron a nivel mundial

Sin embargo, a medida que la cifra de muertes por coronavirus aumentó rápidamente, llegando a 11,147 el viernes , los investigadores no podían esperar. Por tanto, iniciaron las pruebas en humanos.

La inyección que recibió Haller fue desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud y la firma de biotecnología con sede en Massachusetts Moderna Inc. Asimismo, revelaron que no se utiliza ningún tipo de virus vivo o debilitado, por lo que ella no puede contraer el coronavirus de la vacuna.

Eso no significa que no haya riesgos. Tuvo que firmar una exención de 45 páginas solo para inscribirse en el juicio.

A pesar de la incertidumbre, Haller mencionó que la llevaron como voluntaria por un sentimiento de impotencia. Sentía en una posición única para contribuir, dado que sus hijos son mayores, tiene amigos y familiares cerca, al igual, un trabajo que le permite la máxima flexibilidad de cuándo y cómo trabaja.

Fase 1 de la prueba

La vacuna administrada a Haller se desarrolló en un tiempo récord, según el Dr. Tal Zaks , director médico de Moderna. “Hemos podido hacer eso en base al hecho de que nuestra tecnología comienza con la información digital. Por lo tanto, no necesitábamos tener el virus físico, solo la información”.

En lugar de utilizar partes de un virus muerto para provocar un sistema inmune, Moderna, en colaboración con los NIH , creó una molécula de ARN sintético. Esto, una vez que se identificó el virus detrás del brote en Wuhan, China.

A principios de enero, pocos días después de que se identificara el virus, los investigadores habían diseñado partículas de virus sintéticas. Mismas que esperan convencerán al cuerpo para que produzca anticuerpos contra el coronavirus.

El 16 de marzo, Haller y otros tres participantes del estudio fueron los primeros en vacunarse. Zaks dice que 45 pacientes en total participarán en el ensayo, cada uno con tres niveles de dosis diferentes.

Moderna es uno de al menos 20 fabricantes de medicamentos en todo el mundo que trabajan en posibles vacunas y tratamientos contra el coronavirus. Según los informes, el presidente Trump dijo a los ejecutivos farmacéuticos que quiere ver una vacuna desarrollada en los Estados Unidos para garantizar que controle los suministros.