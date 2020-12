Estados Unidos. Varios investigadores que estudian la cepa del coronavirus detectada en Reino Unido, han asegurado que probablemente la mutación del virus, ya haya llegado al país norteamericano.

Además, aseguran que, de estar en lo correcto, miles de estadounidenses ya estarían siendo infectados por la enfermedad.

La hipótesis

«Si tuviera que adivinar, diría que probablemente el virus ya se encuentre cientos de personas ahora», dijo Michael Worobey, jefe del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona.

«Es muy posible que haya llegado varias veces a varios lugares», agregó Worobey.

«Imagínate la cantidad de viajeros infectados que salen de Londres; ha aumentado exponencialmente», dijo Trevor Bedford, profesor asociado de la División de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.

Monitoreo

Los científicos británicos, han estado monitoreando la aparición más temprana conocida de la nueva cepa del coronavirus hasta el 20 de septiembre en Kent, un condado al sureste de Londres.

Se han hecho varios estudios para verificar si la posible variante de virus, que aparentemente ya se encuentra en EEUU. Podría ser la misma que se encontró en Reino Unido, pero hasta el momento no se ha podido corroborar esa idea.

Las autoridades de salud en EEUU

«Realmente debes asumir que ya está aquí, y ciertamente no es la cepa dominante, pero no me sorprendería en absoluto si ya estuviera aquí», dijo este martes el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en Maryland.

El secretario adjunto de Salud, Brett Giroir, dijo que la cepa «podría estar en Estados Unidos y es posible que aún no lo hayamos detectado».

La nueva cepa del coronavirus

Por ahora la variante del coronavirus del Reino Unido no ha sido identificada a pesar de los esfuerzos de las autoridades en Estados Unidos.

Lo anterior dicho por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en un comunicado.

Hasta la fecha, los científicos dicen que las investigaciones muestran que los cambios en el virus debido a la mutación, parecen hacer que este sea más transmisible, pero no parece que la variante cause una enfermedad más grave.

