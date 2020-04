EEUU: 29 hondureños atrapados en crucero dicen estar desesperados y deprimidos

HONDURAS. Un total de 29 marineros hondureños que están varados y desesperados a bordo de un crucero frente a las costas del sur de la Florida, Estados Unidos, continúan clamando por ayuda del Gobierno para regresar a su país.

Hasta a ahora, tienen más de un mes de estar encerrados en la embarcación, y por tanto, Humberto Gómez y Allan Valle, que forman parte de la tripulación del crucero Grand Celebration de Bahamas Paradise, actualmente anclado en Palm Beach, hicieron un dramático llamado para ser repatriados.

Según dio a conocer la cadena Univisión a través de un reportaje, Allan Valle, cuya función es mecánico de la embarcación, dijo que la compañía lo despidió porque no quiso aceptar que le rebajaran el sueldo en un 30 por ciento. “Prácticamente yo me siento secuestrado, porque me quieren tener aquí sin ninguna justificación. Me tienen aquí sin trabajar porque ya me despidieron”, señaló él.

Por su parte, Humberto Gómez, electricista, manifestó «aquí me están matando», pues tiene más de 20 días de estar durmiendo tan solo dos o tres horas. Asimismo, los connacionales manifestaron que algunos cayeron en depresión debido al encierro, incluso, sin querer comer.

Lea: «Honduras Tú», una canción de fe y esperanza en medio de la crisis por Covid-19

Cónsul de Honduras sale al paso

De su lado, Ricardo Estrada, cónsul de Honduras en Miami, aseveró que el Gobierno le envió una carta a la empresa propietaria del crucero, diciéndole que hay un vuelo de repatriación, pero la compañía no quiso comprar los boletos para los hondureños.

En ese sentido, Estrada dijo que el viaje estaba organizado por la aerolínea de bajo costo Spirit, para trasladar a 150 personas, y esta información se le proporcionó con anticipación a Bahamas Paradise para que considerara enviar a los hondureños en ese vuelo.

No obstante, la empresa aseguró que está haciendo, aunque por otros medios, lo mayormente posible para ayudar a los connacionales y al resto de la tripulación.

Con el actual escenario, los hondureños varados dijeron que solo les queda llorar a pesar de que «somos hombres».

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo