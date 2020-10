EEH sigue «electrocutando» con cortes a vecinos de la Santa Martha; recibo llega más elevado

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Tras largos seis meses que los residentes en la colonia Santa Martha de esta ciudad, vienen enfrentando el problema de los cortes de energía, parece que es un tema de no acabar, ya que para estos momentos no tienen una solución, y lo que ya veníamos informando desde tiempo atrás aún continúa.

Cabe recalcar que, TIEMPO Digital le ha dado seguimiento a esta situación, y ciudadanos que han sido atacados por este problema, mencionan que las horas se prolongan por tiempos extremos.

Por lo anterior, es insoportable, ya que ellos pagan con normalidad sus recibos, sin embargo, la Empresa Energía Honduras (EEH), sigue sin ayudarlos y sin darles una solución definitiva.

Ante esta situación, TIEMPO Digital, contactó a Astrid Enamorado, residente y quien viene documentando desde inicios los cortes, y el mal servicio que les brinda dicha institución.

La joven manifestó que el problema de los cortes, según es su conocimiento, también ocurren en zonas aledañas a la Santa Martha, como ser Los Naranjos y la Santa Clara. Por su parte, en el sector de ellos siguen presentando la situación.

El problema no se detiene

Además, reveló que, en esta semana, los cortes variaron un poco, sin embargo, siempre se sigue yendo la energía, en horarios que básicamente ellos ya conocen. Pero, de igual forma, previo al corte no les avisan o brindan un comunicado, algo que tiene indignados a muchos residentes.

Enamorado, expresó que las horas en las que ocurren dichos cortes comprenden desde las 6:00 pm regresando casi a la 1 de la madrugada, y en ocasiones más tarde. En ese sentido, ella agregó: “Ya sabemos que entre más tarde se va la energía, más tarde va a regresar”.

Asimismo, la residente del sector Santa Martha, reveló que tras el aumento que interpuso EEH, su recibo de energía les ha salido elevado, por lo cual, no explican «como pueden ser desconsiderados». Ya que no les están brindando un servicio de calidad, y de igual forma, no lo están consumiendo ya que siempre tienen estos cortes.

Más residentes molestos

En contacto con otro residente del mismo sector, detalló que, estuvieron alrededor de tres meses en los cuales se iba día de por medio, seguidamente un tiempo donde se iba dos, y hasta tres veces a la semana.

El joven también agregó que a todos los residentes les afecta, en su caso personal, él tiene que salir y comprar datos móviles para su celular, y poder recibir sus clases, y en ocasiones algunos catedráticos no creen que se vaya la energía tan seguido.

A su vez, indicó que le afecta en su trabajo, ya que como la energía regresa hasta horas de la madrugada no puede descansar bien, y llega a su trabajo desvelado. Así como otros puntos, el residente manifestó que sus vecinos tienen una hija menor de edad y cuando se producen los cortes, la niña es quien más sufre por el calor.

“Nosotros en la colonia hemos protestado varias veces, pero no hubo respuesta. Supuestamente solo iba a durar tres meses, pero ya van más y nadie resuelve nada”, reveló el joven.

Mientras que, secundando lo expresado por la otra residente, él señaló que la tarifa recibos ha tenido un incremento, y los recibos se presentan más elevados.

Por otra parte, las autoridades siguen sin pronunciarse con ellos o sin darles alternativas para poder solventar el problema que viene desde hace meses atrás. E inclusive, los residentes mencionan que lo único que les dicen es que “hay muchas personas conectadas al circuito”, pero no buscan como resolver el problema.

