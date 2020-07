MARTES: EEH dejará sin fluido eléctrico varias zonas de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Empresa Energía Honduras (EEH), anunció cortes en el servicio del fluido eléctrico para mañana martes 28 de julio en las zonas centro-sur, litoral y noroccidental del país.

A través de su página web, EEH detalló que los sectores afectados con los apagones son barrios y colonias de:

El Distrito Central

Olanchito, Yoro

Santa Cruz de Yojoa

Nueva Arcadía, La Jigua, y Florida, Copán

Protección, San Luis, Macuelizo, Nueva Frontera, Azacualpa y Quimistán, Santa Bárbara.

En ese sentido, la EEH indicó que el horario de los racionamientos en el Distrito Central varía según las zonas donde se presente. Por ejemplo, para algunos lugares serán de 09:00 am a 09:30 am. y de 2:30 pm a 3:00 pm. Así como de 09:00 am hasta las 03:00 pm.

Mientras que para barrios y colonias de Olanchito, Yoro, los cortes en el servicio de energía eléctrica iniciarán a las 08:00 am y finalizarán a las 05:00 pm.

Por su parte, para Santa Cruz de Yojoa, Copán y Santa Bárbara, el horario de las interrupciones será de 08:00 am a 04:00 pm.

De ese modo, la EEH explicó que los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento correctivo de emergencia en el circuito. También por la poda de árboles y ramas cercanos a las líneas primarias, revisión de escalada, cambio de aislamiento dañado, corte de vegetación y crucetas en mal estado.

Cabe mencionar que la ENEE no programó cortes en el servicio de energía eléctrica para mañana martes.

Consejos para ahorro de energía eléctrica

Solamente debe seguir diez sencillos pasos, con los cuales se puede disminuir de manera considerable el costo de la factura de energía eléctrica. Diario Tiempo Digital se los comparte a continuación:

Apagar las luces al dejar una habitación.

Mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 %. Un foco sucio pierde 50 % de su luminosidad.

Sustituir focos incandescentes por bajo consumo o LED: utilizan un 80 % menos energía eléctrica y duran mucho más.

Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan cuando sea necesario.

Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 21º. En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º.

Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, desconectar el cargador, porque sigue consumiendo.

Colocar la heladera a 15 centímetros de la pared para una mejor circulación del aire del motor. Evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente.

Usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la función secado, ya que es la de mayor consumo.

Los electrodomésticos en modo stand-by consumen un 10 % de energía. Se recomienda apagarlos por completo.

Configurar en modo ahorro de energía los equipos que no se pueden apagar.

