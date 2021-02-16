MARTES| EEH anuncia cortes masivos en varios departamentos de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Durante varias horas estarán sin energía eléctrica este martes, 16 de febrero, los habitantes de varios departamentos del, anunció la Empresa Energía Honduras (EEH)
Sin embargo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no informó acerca de alguna suspensión de emergencia para mañana.
En las demás zonas del país no hay programación de interrupción del fluido eléctrico, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio.
No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH y ENEE, por cualquier actividad o cambio de último momento.
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¿Qué zonas estarán sin energía?
Departamento de El Paraíso de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m
SUPERMERCADO LA COLONIA, UNIPLAZA, TEXACO ESTRELLA DEL ORIENTE, AGROGAITÁN, BANRURAL, EDIFICIO COLINAS DE ORO, BARRIO PUEBLO NUEVO, REGIONAL DE SALUD DANLÍ, HONDUTEL, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO ATLÁNTIDA, GASOLINERA TEXACO, MAXI DESPENSA, GASOLINERA PUMA CENTRO, COMERCIAL LA UNIÓN, FERRETERÍA SANTA FE #1, TALLER DE TORNO Y CARPINTERÍA, Y MONUMENTO A LA MADRE. ADEMÁS, ESTÁ COLINA GUALIQUEME, ENEE, COLINA SAN ÁNGEL, FÁBRICA DE PUROS RAÍCES CUABANAS, CEDIMEH, FÁBRICA DE PUROS INTERNACIONAL, COLONIA LOS PROFESORES, RESIDENCIAL LA FUENTE, IGLESIA LOS MORMONES, COLONIA VILLA PARAÍSO, BUENOS AIRES ARRIBA Y ABAJO, BENEFICIO IMA, LA SAG, FÁBRICA DE PUROS BLINDAR, BARRIO LAS COLINAS, COLEGIO COSME GARCÍA, BARRIO LAS FLORES, BO. EL CENTRO Y BANCO FICOHSA.
COOPERATIVA APAGUIZ, ELECTRA, COOPERATIVA SAN MARQUEÑA, CALLE DEL CANAL, COLONIA LOS ARCOS, LA CAÑADA, PILAS DE FILTRACIÓN DE AGUAS DE DANLÍ, BARRIO ORIENTAL, COLONIA QUISCAMONTE, BANADESA, DESPENSA FAMILIAR, FERRETERÍA SANTA FE #2, BARRIO TIERRA BLANCA, BANHCAFÉ, PLAZA SAN SEBASTIÁN, COMERCIAL JERUSALÉM, CALLE DEL COMERCIO, GALLO MÁS GALLO, BARRIO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL HACIA LOS SEMÁFOROS, COL. 16 DE MAYO, RESORTES DE ORIENTE, COL. EL PAISAJE, COMERCIAL AIDAMA.
Departamento de El Paraíso de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
CENTRO COMERCIAL AL RASHID, TERMINAL DE BUSES, SUPERMERCADO LA COLONIA, BARRIO EL CARMELO, CARMELO ABAJO, LAS BRISAS, BARRIO LA REFORMA, IGLESIA DE LOS MORMONES CARMELO, COLONIA VILLEDA MORALES, COLEGIO IDO, COLONIA LA ESPERANZA, OVISER, GASOLINERA UNO DANLÍ Y ZONAS ALEDAÑAS.
Olanchito y Arenal, Yoro, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
ALDEAS DE OLANCHITO: COYOLES CENTRAL, LUZ Y ESPERANZA, NERONES, PALO VERDE, BUENOS AIRES, LIMONES A Y B, NOMBRE DE JESÚS, TROJAS 2, TROJAS 3, LA UNIÓN, ENVIDIA, BÁLSAMO, BUENOS AIRES NORTE, EL CAYO, ALDEA CALPULES, ALDEA TROJES Y COLONIA GUADALUPE.
ALDEAS DE ARENAL: TIERRA BLANCA, EL CAYO, CAMPO ROJO, CAMPO ROJO NUEVO Y PLANTEL DE ENERGÍAS LIMPIAS DEL YAGUALA.
La Ceiba, Atlántida, de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
COL. LOS BOMBEROS, RESIDENCIAL ATLANTE, COL. LOS FUERTES, COL. BUENOS AIRES Y UNICAH.
La Ceiba, Atlántida, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
COL. MIRAFLORES, RESIDENCIAL LAS COLINAS, LOMAS DE BUENOS AIRES, COLONIA MERREN, COL. MELGAR #2 Y COL. VILLA HERNÁNDEZ.
Departamento de Lempira de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
MUNICIPIO DE GUARITA: CASCO URBANO DE GUARITA Y LAS ALDEAS: SANTA LUCÍA, SAN ANTONIO, OLOSINGO, SAN JUAN JUNIGUAL, SAN PABLO, SANTA CRUZ, SANTA CRUZ QUERUCO, SANTO TOMÁS CHINQUÍN Y TERLACA.
SAN JUAN GUARITA: CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA Y LAS ALDEAS: EL RODEO, LOS HORCONES, PORTILLO, PUEBLO VIEJO, SAZALAPA, Y LOS CASERÍOS CERCANOS.
TOMALÁ: CASCO URBANO DE TOMALÁ Y LAS ALDEAS: AZACUALPA, COPANTE, MORRO, LOS HORCONSILLOS, LOS ZUNCULLOS, SAN CRISTÓBAL, SAN JUAN, SAN LORENZO, SAN MARQUITOS, SAN PABLO, SANTO DOMINGO, ALDEA NUEVA, Y LOS CASERÍOS CERCANOS.
TAMBLA: CASCO URBANO DE TAMBLA, Y LAS ALDEAS: EL ZARSAL, SAN FRANCISCO DEL ACEITUNO, CHORRERA, Y LOS CASERÍOS CERCANOS.
COCALACA: CASCO URBANO DE COCALACA Y LAS ALDEAS; CASITAS, LAS FLORES, MALSINCALES, SAN ISIDRO, CANGUACOTA, Y LOS CASERÍOS CERCANOS.
VALLADOLID: CASCO URBANO DE VALLADOLID Y LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, CHANCOYOTE, EL CORDONCILLO, EL SOCORRO YUPURAL, GUALCIXE, LOS PATIOS, LOS REALES, LA HACIENDA, TIERRA BLANCA Y LOS CASERÍOS CERCANOS.
LA VIRTUD: CASCO URBANO DE LA VIRTUD Y LAS ALDEAS: CATULACA, EL AMATILLO, EL CACAHUATAL, EL LIMÓN, GUAJINIQUIL. TAMBIÉN, LA CUESTA, LA HACIENDITA, TRINIDAD, LOS HERNÁNDEZ, SAN FRANCISCO, SAN JOSÉ Y LOS CASERÍOS CERCANOS.
MUNICIPIO DE MAPULACA: CASCO URBANO DE MAPULACA Y LAS ALDEAS: EL SITIO, LOS PLANES, LLANO DE LA HAMACA, SAN ANTONIO, Y LOS CASERÍOS CERCANOS.
VIRGINIA: CASCO URBANO DE VIRGINIA Y LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, CELILAC, EL RODEO, GUAQUINCORA. TAMBIÉN SE ENCUENTRAN LOS CASERÍOS CERCANOS.